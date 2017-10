Die FM4 Parteitage: Wie sieht der typische Grünwähler aus?

Andere fragen vielleicht Meinungsforscher, wir haben direkt auf den Straßen gefragt: Wie darf man sich den Dresscode des typischen Grünwähler, der typischen Grünwählerin eigentlich vorstellen? Das Ergebnis hat sich FM4 Reporter Christoph Sepin gleich selbst angezogen.

Mit den FM4 Parteitagen liefern wir Entscheidungshilfen für all diejenigen, die noch immer nicht wissen, wen sie bei den Nationalratswahlen am 15. Oktober wählen sollen.

In fünf ausführlichen Sendungen in der FM4 Homebase bringen wir euch die Parlamentsparteien und deren Positionen im Wahlkampf näher. Den Auftakt dazu macht am 2.10. der Parteitag der Grünen.

Die FM4 Politik-Erziehung bereitet in aller Kürze die Facts zur Partei auf. Irmi Wutscher hat Mitglieder und SympathisantInnen der neuen grünen Jugendorganisation getroffen. Claudia Unterweger hat Julian Schmid interviewt, den 28-jährigen Parlamenentarier, der sich gegen Peter Pilz bei der Wahllistenerstellung durchgesetzt hat und Politikwissenschafterin Petra Bernhardt von der Uni Wien analysiert mit uns Plakate, Social Media Postings und Imagevideos der Grünen: Mit welchem Über-Thema versuchen denn die Grünen in diesem Wahlkampf zu punkten, und gelingt ihnen das?