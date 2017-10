Wanda und der Tschickstummel

Die Geschichte eines FM4 Redaktionsbesuchs von Marco Wanda und der Verwirrung um einen hinterlassenen Zigarettenstummel.

Von Christoph Sepin

Es war einmal ein sommerlicher Abend in den Hallen der FM4 Redaktion. Die Sendung: Die FM4 Homebase. Der Gast: Marco Wanda. Der war nämlich an diesem Abend zu Gast, um gemeinsam mit Alexandra Augustin die Musikwünsche der Hörer und Hörerinnen entgegen zu nehmen.

Nach der Sendung verzog sich der Wanda-Sänger auf eine allgemeine Zigarettenpause und ließ dabei, wie das so ist beim Rauchen, auch einen bzw. mehrere Zigarettenstummel zurück. Der Mist mancher Leute ist der Schatz anderer und so war eine Idee geboren: Den Tschickstummel aufzubehalten, zu konservieren und möglicherweise als amüsanten Preis an einen Wanda-Fan zu verlosen.

Wochenlang befand sich der Tschickstummel versteckt im Dunklen einer Lade irgendwo in der Redaktion, wartend darauf, vielleicht schon bald am Schrein einer wandabegeisterten Person verewigt zu werden. Dann kam aber doch alles anders.

Zufällig wurde der Tschickstummel beim Durchschauen der Lade von jemandem ge- und für Abfall befunden. Nirgendwo war da nämlich ein Beipackzettel oder ähnliches dabei, der klarifizierte, dass es sich hierbei um ein möglicherweise kostbares Sammlerobjekt handeln würde. Und so wurde, nach einer allgemeinen Email, dass die Kollegen und Kolleginnen ihren Mist bitte nicht in den Redaktionsladen zurücklassen sollten, besagter Stummel kurzerhand entsorgt.

Alles schien verloren, war es aber nicht: Denn just in dem Moment des Tschickstummelentsorgens befand sich die Band Wanda am FM4 Frequency, um dort ein Konzert zu spielen und Marco Wanda vor dem FM4 Mikrofon zum Interview. Und wie das ganze Drama dann doch noch ein Happy End haben sollte, kann man sich hier anhören:

Marco Wanda und der Tschickstummel

Wandatag auf FM4

Wer nach dieser kleinen Geschichte noch lange nicht genug hat vom ganzen Wandaspaß: FM4 feiert den Wandatag! Am 10. Oktober wird anlässlich der Veröffentlichung des dritten Albums namens „Niente“ ein ganzer Tag der Band gewidmet. Mit Verlosungen, Beiträgen und der Gruppe Wanda zu Gast im Studio. Live im Radio und dann 7 Tage zum Nachhören im FM4 Player.