Mensch und Maschine

Werden wir irgendwann virtuelle FreundInnen haben, Sex mit Sexrobotern besser finden als mit echten Menschen und wie werden wir unsere eigenen Körper hacken?

Was macht die digitale Revolution mit uns als Menschen? Antworten auf diese weitreichende Frage möchte das transmediale Projekt Homo Digitalis herausfinden.

Ein Teil von Homo Digitalis ist eine Webserie. Protagonistin ist die Moderatorin Helen Fares. Sie beginnt ihre Suche im Ars Electronica Futurelab, trifft virtuelle Freunde und Freundinnen, lernt eine Drohne mit ihrem Gehirn zu steuern und ihre eigene DNA zu hacken. Begegnungen mit ExpertInnen in den USA, Japan und Großbritannien eröffnen den Blick auf den internationalen Kontext der Frage. Welche Erkenntnis zieht Helen aus ihrer Reise? Wird aus uns, dem Homo Sapiens, eine neue Spezies – der Homo Digitalis?

Künstliche Intelligenz als perfekte Freundin: Was passiert, wenn Roboter den Körper, die Stimme und Persönlichkeit jedes Menschen annehmen können und damit Freunde im Ausland oder verstorbene Familienmitglieder ersetzen?

Ein Upgrade für dein Gehirn: Unsere Computer sind in vielen Belangen längst schlauer als wir. Müssen wir dann nicht nachziehen und unser Gehirn und unsere Gehirnströme aufpimpen?

Ewige Jugend und ewiges Leben sind gar nicht mehr so unrealistisch: DNA-Hacking oder Organe aus dem 3D-Drucker sind einige der Möglichkeiten zur Selbstoptimierung, an denen die Wissenschaft schon arbeitet.

Virtual Reality als virtueller Kick für alle Sinne, der es möglich macht, dass wir schon bald in der virtuellen Realität Sommer-Urlaub machen werden.

Digitales Glück am Arbeitsplatz - werden Maschinen unsere Arbeit erleichtern? Halten sie das große Versprechen des Fortschritts ein und machen uns am Arbeitsplatz effizienter und auch glücklicher?

#7: Die Zukunft der Evolution

Was bedeutet es nun für eine digitale Gesellschaft, wenn sich unser Geist und Körper so nach­haltig verändern? Verwandeln wir uns irgend­wann in eine neue Spezies Mensch – den Homo Digitalis?