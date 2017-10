Der Star Wars 8: The Last Jedi Trailer ist endlich da

Der neue Teil der Star Wars Reihe kommt am 14. Dezember 2017 in Österreich ins Kino!

Von Jan Hestmann

Lange hatten wir nur den Teaser. Jetzt hat das Warten ein Ende. Der Trailer ist da und gibt neue Einblicke in „Star Wars 8: The Last Jedi“.

Der Film setzt da fort, wo J.J. Abrams „Star Wars: The Force Awakens“ 2015 geendet hat. Regie führt diesmal Rian Johnson.

Neben den Protagonisten Rey (Daisy Ridley) und Finn (John Boyega) prägt den Trailer auch Antagonist Kylo Ren (Adam Driver), der wieder eine wesentliche Rolle spielen wird.

Wie erwartet ist „The Last Jedi“ auch die Rückkehr von Luke Skywalker (Mark Hamill), der in „The Force Awakens“ erst am Ende für einen flüchtigen Moment erscheint und damit sein Comeback angekündigt hat. Außerdem wird Carry Fisher, die 2016 verstorben ist, ihren letzten Auftritt als Leia haben.

„The Last Jedi“ hat aber auch einige Erstauftritte parat. Laura Dern zum Beispiel und Benicio Del Toro, der einen weiteren Bösewicht geben wird. Im Trailer wird uns außerdem, an der Seite von Chewbacca, ein neues knuffiges Wesen vorgestellt.

Am 14. Dezember 2017 kommt „Star Wars 8: The Last Jedi“ bei uns ins Kino.