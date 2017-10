Haben und Nichthaben

Teil 2 einer Trilogie über Glanz und Elend des ÖFB. Heute: wie Koller mit drei Systemen sechs Punkte holte und warum ihm das zuvor nicht gelang.

von Martin Blumenau

Besser als in den beiden Länderspielen gegen Serbien und Moldawien kann man nicht anschaulich machen, was die Ära Koller so auszeichnete, aber auch was alles schiefgelaufen ist.

Aus zwei Spielen holte der Teamchef mit auf den Gegner zugeschnittener Taktik, gleich drei grundverschiedenen Systemen und Mut zum frühen Wechsel trotz schwächerem Personal sechs Punkte. Ganz im Gegensatz zur bisherigen WM-Qualifikation, wo Angst und Flexibilitäts-Mangel regierten - auch weil Koller davon ausging, dass sich der auf Vorsicht und strategische Eindimensionalität aufgebaute Weg aus der EM-Qualifikation schon perpetuieren lassen würde; und ganz nach den wiederholten Forderungen der heimischen Taktik-Blogosphäre nach einer Erweiterung des strategischen Repertoires.

Gegen Serbien war dies nun ein brillantes, auf die speziellem Stärken des Gegner abgestimmte asymmetrisches 4-4-2 (mit Spezialaufgaben für die Außenspieler und Grillitsch). Gegen Moldawien war es in Halbzeit 1 eine völlig unerwartete Variante eines 3-4-3, die Koller in der Pause (und das ohne personellen Wechsel) auf ein dann völlig überraschendes 4-2-3-1 umstellte. Resultat: spielerische Hoheit und das mit einer Rumpftruppe und (in Spiel 2) einer Kinder-Abwehr.

Hier eine umfassende, grafisch Bilanz der Koller-Länderspiele, die zeigt, dass der Teamchef bis auf das berüchtigte Euro-Match gegen Island und die beiden Dreierketten-Tests gegen Moldawien und Finnland im März immer an seinem Plan A festhielt.

Die beiden finalen Länderspiele der Koller-Ära haben also gezeigt, was möglich gewesen wäre, wenn sich Koller und sein Team (inkl. Ruttensteiner) nach der Euro über eine 2.0-Variante drübergetraut und der Nationalmannschaft fluides System-Switching zugemutet hätten. Warum das nicht passiert ist, darüber werden erst die in etwa fünf Jahren erscheinenden Biografien der Hauptakteure Auskunft geben.

Geniestreich beim Serbien-Match

Österreich stellte dem serbischen 3-4-3 mit seinen vorpreschenden Außenspielern Rukovina (rechts) und Kolarov (links) und dem dauer-rochierenden Dreierangriff ein nominelles 4-4-2 entgegen: Lindner; Bauer, Danso, Dragovic, Wöber; Grillitsch, Baumgartlinger, Ilsanker, Kainz; Burgstaller, Arnautovic.

Während Kainz am linken Flügel kleben blieb (und so Rukovina, der kaum einen Stich hatte, binden konnte), war Grillitsch kaum jemals rechts zu finden, sondern zog in die Mitte, auch um die Kreise von Uros Matic (auch kein Stich) zu stören. Den Freiraum rechts benutzte Moritz Bauer für Dauervorstöße, die Serbien auch deshalb weh taten, weil sich Kolarov recht wenig um die Defensive kümmerte und so eine Verteidigungslinie freigab.

Bauers linkes Pendant, Max Wöber, hatte auch einige höchst offensive Momente als nomineller Linksverteidiger, war aber in erster Linie defensivbedacht.

Damit erwischt Koller zwei Fliegen mit einem Schlag: er nutzt die Fähigkeiten seiner Spieler (Wöber ist ja doch eher ein Innenverteidiger, Grillitsch kein Außenspieler, Kainz ein potentieller Offensiv-Verteidiger) und er stört die Abläufe, die das serbische Spiel sonst stark machen (Außenläufer, Regie-Zentrum).

Ausführliche, gut lesbare und bebilderte Analysen zu #AUTSRB gibt es bei 90minuten.at und ballverliebt.eu

Das ÖFB-Team hatte also einen aktiven Ansatz, der sich trotzdem deutlich am Gegner orientierte. Das sind strategische Maßnahmen, die einem Denkvermögen entspringen, über das kein einziger der österreichischen Teamchefs der letzten 25 Jahre verfügt hat.

Zudem hatte Koller nicht nur einen guten Plan, sondern diesmal (auch weil’s angesichts des nahenden Endes auch wurscht war) auch den Mut früh umzustellen. In der 61. Minute - mit dem für Koller’sche Verhältnisse unendlich frühzeitigem Wechsel von Schaub für Kainz, dem wenig später noch Lazaro für Grillitsch folgte - stellte er auf ein an Roger Schmidt erinnerndes 4-2-2-2 um, und irritierte den Gegner, der sich gerade einzustellen begann, erneut.

Radikale Lösungen in Moldawien

Der Kollege Momo Akhondi hat in seiner #AUTSRB-Analyse bereits ein echtes 5-3-2 herausgelesen - vor allem dann, wenn Kainz in der Defensive auf einer Höhe mit Bauer einrückte und verteidigte.

In Chișinău, Moldau, ging Koller noch einem Schritt weiter und stellte ein klares weil diesmal strikt symmetrisches 3-4-3 auf den Platz: Lindner; Lienhart, Danso, Wöber; Bauer, Grillitsch, Baumgartlinger, Kainz; Schaub, Burgstaller, Arnautovic.

Lienhart, Danso und Wöber bildeten eine im Schnitt ein paar Tage Unter-20-Jährige Dreier-Abwehr, Bauer wiederholte seinen von Rubin Kazan gewohnten Rechtsaußen-Offensivjob, Florian Kainz war sein linkes Pendant - defensiv agierte man in einem 5-4-1, das über ein 5-2-3 dann auf ein 3-4-3- umschalten konnte. Grillitsch balancierte das Zentrum aus und Schaub sowie Arnautovic flankierten den Center Burgstaller so wie man es drei Tage zuvor beim serbischen Dreierstrum gesehen hatte.

Das ist eine durchaus vorsichtige Herangehensweise, die wohl zwei Gründe hat: zum einen wollte Koller seine völlig neu formierte Defensive nicht überfordern, zum anderen hatte es mit einem 3-4-3 auch schon im Hinspiel gut funktioniert. Wir erinnern uns: im März gab es den einzigen Pflichtspiel-Versuch mit Alaba auf der linken Außenbahn.

Nachdem Halbzeit 1 aber keine zahlbaren Erfolge brachte, tat Koller etwas in seinem Denken Ungeheuerliches und stellte in der Halbzeit sein System um (was bis dato einzig in der verhunzten Island-Partie der Fall war): zurück auf ein 4-2-3-1 mit Kainz (später dem dort besser geeigneten Lazaro) rechts, Schaub zentral und MA7 auf seiner linken Stamm-Position. Überhaupt die Wechsel: sie kamen in Minute 46 und 59, so früh wie nie sonst in der Koller-Ära.

Alle Maßnahmen zusammen brachten den Erfolg, sechs Punkte in zwei Spielen.

In den fünf entscheidenden Spielen gegen Wales und Irland sowie in Belgrad war all das ausgeblieben: nötige Adaptionen, frühe Wechsel, der Einsatz einer frischen Idee, gezieltes In-Game-Coaching.

Die einfachen, am Krankl-Polster-Syndrom leidenden Gemüter mögen sich weiterhin an der einfachsten aller Erklärungen („mir ham hoit ka Türl gmocht“ aka "die Chancenverwertung) festklammern - die Wirklichkeit ist immer komplexer als es populistischer Monocauslismus darstellen will.

Apropos Populismus: noch ein paar Worte zur medialen Rezeption...

Alternative Fakten, live und im Boulevard

„Er sieht es nicht“, meinte der Kollege Jürgen Pucher, ein wenig schockiert, und sprach damit aus, was die Menschen, die ein Spiel nicht nur anglotzen, sondern auch verstehen wollen, in diesem Moment empfanden.

Denn, ja, es ist nicht so einfach für jemanden, der dem Ball folgt und auf spezielle Reize wartet, also den geneigten Hobby-Fußballzuschauer. Wer sich nicht darauf trainiert ein Fußballspiel lesen zu können, der wird Probleme damit haben Formationen zu erkennen, von strategischer Ausrichtung oder der Bewegung abseits des Balls ganz abgesehen. Und ja, vorm TV-Schirm ist das noch eine Ecke schwerer als Vorort.

Hier die Antithese, eine Analyse die diesen Namen verdient.

Und ja, wenn man annimmt dass man eh weiß, wie ein Team ausgerichtet ist (gestern rechnete alles mit einem 4-4-2) und nicht drauf achtet, wie eine Mannschaft wirklich auf dem Platz spielt, dann kann es passieren, dass man als Live-Kommentator eine Halbzeit lang von einer Vierer-Abwehr redet, obwohl da gar keine zu sehen ist. Und mittendrin von einer Dreier-Abwehr als möglicher Zukunfts-Option spricht; mit der Gegenwart in der Text/Bildschere. Also - vielleicht in wirklich gutem Glauben - alternative Fakten präsentiert. Schade, wenn das dann von niemandem gerade gerückt wird: Experte, Moderator, Field-Reporter... Nicht einmal der Analytiker grätschte aus Wien dazwischen. Es wirkte wie ein Akt des Mitleids, dass Koller in Halbzeit 2 dann tatsächlich auf eine Viererkette switchte.

Heute zog dann der Medien-Boulevard nach: Krone und die Gratisblätter bilden allesamt eine Viererabwehr ab, „Heute“ hatte in seiner Aufstellung Kainz sogar im Zentrum - also der einzigen Position, die er halt gar nicht gespielt hat.

Das sind Ausflüsse einer Medienlandschaft, die einen Marcel Koller und einen Willi Ruttensteiner eh weder versteht noch verdient. Over and out.