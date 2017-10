FM4 bei der Game City

Die Videospielmesse im Wiener Rathaus wird dieses Jahr von FM4 aktiver begleitet als je zuvor. Plus: Wir verlosen Tickets für den Presseabend!

Von Robert Glashüttner

Wir sind Spielkultur. Und selten zuvor hat FM4 dies so gefeiert, wie wir es auf der diesjährigen Game City tun werden. Ab Donnerstag Abend, 12.10., werden wir im Festsaal des Wiener Rathauses mit einem umfang- und abwechslungsreichen Programm vor Ort sein.

FM4 Extraleben Spezial

Den Kick-off machen Conny Lee und ich am Donnerstag von 21 bis 22 Uhr, wenn wir zu einem Extraleben Spezial laden. Wir werden live mit unseren diesjährigen AusstellerInnen von der FM4 Indie Area (siehe unten) sprechen und ihre Games präsentieren.

Wenn ihr nicht übers Radio, sondern auch live dabei sein wollt, könnt ihr hier Tickets gewinnen! Damit habt ihr dann Eintritt zum exklusiven Presseabend ab 18:30 und könnt euch gemütlich bei unserem FM4-Stand hinsetzen und uns beim Moderieren zusehen. Schreibt uns, worauf ihr euch bei der Game City besonders freut und vielleicht seid ihr dann beim Presseabend und dem Extraleben dabei.

FM4 Indie Area

Seit 2013 gibt es den von FM4 präsentierten Indie-Games-Stand „Indie Area“ bei der Game City, wo sich aufstrebende SpieleentwicklerInnen mit ihren teils sehr unkonventionellen Games präsentieren. Dieses Jahr haben wir sechs vielseitige AusstellerInnen bzw. Firmen:

Doorfortyfour („MarZ Rising“)

Foreverloops („foreverloops“)

iGumps („Lee McPea“)

Jan Jüttner („Super Dungeon World“)

Lost in the Garden („Lightfield“)

Wolfgang Tschauko („Goliath VR“)

Christian Stipkovits

Jedes Game wird mit einem eigenen Stand innerhalb der FM4 Indie Area vertreten sein. Kommt und probiert die Spiele aus! Wir sind direkt gegenüber vom Nintendo-Stand, also kaum zu übersehen.

FM4 Fotojagd

Lange Nacht der Game City Am Freitag Abend kann noch weit nach 19 Uhr gespielt werden. Ihr könnt hier Tickets für die Lange Nacht der Game City gewinnen.

Bei uns kann man nicht nur hören und spielen, sondern auch höchst aktiv bei unserer Fotojagd mitmachen. Das geht so: Fotografiere dich bei möglichst vielen der mehr als 20 Challenges auf der Game City. Poste deine besten Fotos mit dem Hashtag #fm4fotojagd auf dein öffentliches Instagramprofil. Deine Fotos werden beim FM4 Stand im Festsaal (neben der Indie Area) gratis ausgedruckt und gewertet. Für jedes Foto, mit dem du eine Challenge erfüllst, bekommst du Punkte.

Wer am Ende eines Tages die meisten Punkte hat, gewinnt. Die Preisverleihung für die besten fünf SpielerInnen findet täglich zu folgenden Zeiten beim FM4 Stand statt: Freitag 17 Uhr, Samstag & Sonntag 18 Uhr.

FM4 Spielekammerl und Livesendung

Unser hauseigenes FM4 Spielekammerl wird auch auf der Game City vertreten sein. Chris Stipkovits und Team werden sich während der gesamten Messezeit ihre Daumen wund spielen und natürlich auch Gäste begrüßen. Kommt vorbei und sagt Hallo!

FM4

Die Game City 2017 findet von 13. bis 15. Oktober im Wiener Rathaus bei freiem Eintritt statt.

Am Samstag meldet sich dann Gerlinde Lang vier Stunden lang aus dem Wiener Rathaus - um 13 Uhr, also zu einer Zeit, wo dort die diesjährige Game City an ihrem Höhepunkt angelangt sein wird. Wir berichten über aktuelle Games, die gezeigt werden, die wissenschaftliche Fachkonferenz FROG und E-Sport-Aktivitäten, und wir sprechen mit den Besucherinnen und Besuchern über jene Spiele, auf die sie sich in den kommenden Wochen und Monaten am meisten freuen.

Game City 2017

Das Wiener Rathaus wird von 13. bis 15. Oktober wieder ein moderner Spielplatz werden. Seid dabei und genießt das Games-Wochenende mit uns!