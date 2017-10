Die erschreckende Alltäglichkeit sexueller Gewalt

Mit dem Hashtag „#MeToo“ zeigen Frauen (und einige Männer) auf, dass sexuelle Übergriffe nicht bei Harvey Weinstein anfangen und enden.

von Jenny Blochberger

Angestoßen wurde die Kampagne auf Twitter von Schauspielerin Alyssa Milano, die einen alten Hashtag der Bloggerin Tarana Burke aufgriff und ihre Follower dazu aufforderte, mit „#MeToo“ zu antworten, wenn sie jemals sexuelle Übergriffe erlebt hätten.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 15. Oktober 2017

Eine Riesenflut von „#MeToo“-Statements ergoss sich über Twitter, schwappte auf Facebook, Instagram und schließlich in die Mainstream-Medien über. Viele der Meldungen trugen eine Variante des bitteren Zusatzes „Wer nicht?“.

Would be astonishing at this point to see "no not me - nothing whatsoever, ever" #MeToo — Ruth Connell ♕ (@RuthieConnell) 17. Oktober 2017

Zu #MeToo: ich stell mal die These auf, dass es keine Frau gibt, die noch nie sexuell belästigt worden ist. — Birgit Riegler (@Birgit_Riegler) 16. Oktober 2017

Ein Fazit, das für Frauen nicht allzu überraschend kam. Aber auch Männer, die Opfer von sexueller Gewalt geworden waren, meldeten sich mit dem Hashtag zu Wort.

Was auf gemischte Reaktionen traf:

Imagine if the cis guys who are jumping on #metoo started their own campaign to support women instead of turning it into #mentoo — Erica C. Barnett (@ericacbarnett) 16. Oktober 2017

Sexual assault can happen to men and women by men and women. #MeToo includes #MenToo. — Jessicka Addams (@Jessicka) 15. Oktober 2017

Die Schauspielerin Mayim Bialik („The Big Bang Theory“) setzte sich mit einem unglücklich durchargumentierten Kommentar in die feministischen Nesseln. In der Luft zerrissen wurden ihre Behauptungen: dass man in Hollywood weniger oft Gefahr laufen würde, belästigt zu werden, wenn man nicht dem klassischen Schönheitsideal entspräche; dass man sich vor Belästigung schützen kann, indem man sich konservativ kleidet und nicht mit Männern flirtet; und dass Frauen sich weniger darum bemühen sollten, schön zu sein, sondern lieber andere Stärken kultivieren sollten.

The Internet was not having any of it:

Was the cable knit navy blue sweater I was wearing at SEVEN yrs old too hot and steamy for the 1st of many men that assualted me? — Sunny Megatron (@SunnyMegatron) 15. Oktober 2017

Every time we frame sexual assault/harassment/rape in terms of how we think women should deal with it, we perpetuate it. It's not on us, pal — Martha Plimpton (@MarthaPlimpton) 14. Oktober 2017

Irgendwann tauchte dann auch eine Liste mit „Shitty Media Men“ auf, vor denen Frauen einander warnten. Ursprünglich war die Liste lediglich als Hilfestellung unter Frauen gedacht und nicht zur Veröffentlichung bestimmt gewesen. Eine beinahe anrührend naive Idee in heutigen Zeiten, in denen alles, was hochgeladen und ins Netz gestellt werden kann, hochgeladen und ins Netz gestellt wird. Zur Entrüstung über die Allgegenwart von sexuellen Attacken kam nun die Entrüstung über den Internetpranger.

Aber was, fragten nun ob des „#MeToo“-Wirbelsturms geschockte Männer, könnten sie denn nun tun, um die Situation zu verbessern? Sofort waren etliche Frauen mit hilfreichen Tipps zur Stelle:

Der neueste Hashtag gibt immerhin leisen Grund zur Hoffnung: