Star Wars: Han Solo-Film hat jetzt einen Namen

Im Mai 2018 kommt das Star Wars Spin-off ins Kino. Regisseur Ron Howard hat jetzt den Titel verraten.

Von Jan Hestmann

Auf seinem Twitter-Kanal macht Regisseur Ron Howard („Apollo 13“, „A Beautiful Mind“) selbst Star Wars-Muffeln Appetit auf sein neuestes Projekt. Unter dem Hashtag #UntitledHanSoloMovie teast er seit Monaten unermüdlich das Spin-off an und leaked dabei jede Menge Behind-the-Scenes-Fotos. Die Twitteria feiert das erwartungsgemäß.

Jetzt hat der beliebte Hashtag aber seine Gültigkeit verloren, denn Ron Howard hat endlich verraten, wie der neue Star Wars-Film heißen wird. Eine große Überraschung ist der Titel natürlich nicht, aber seht selbst:

Hey #Twitterville we just wrapped production so here's a special message #StarWars pic.twitter.com/8QJqN5BGxr — Ron Howard (@RealRonHoward) 17. Oktober 2017

„Solo: A Star Wars Story“ wird der Film heißen, der im Mai 2018 in die Kinos kommt. Darin wird die Geschichte des jungen Han Solo erzählt, die Twenty-Something-Variante von Harrison Fords legendärem Charakter.

Der Cast: Emilia Clarke und Donald Glover

Man darf sich auf den Cast freuen. Fotos vom Set, die Ron Howard in den letzten Monaten getweetet hat, zeigen unter anderem die Serienstar Emilia Clarke („Game of Thrones“) und Schauspieler und Musiker Donald Glover („Atlanta“, „Communiy“) aka Childish Gambino.

Han Solo selbst wird von Alden Ehrenreich („Hail, Caesar!“, „Beautiful Creatures“) verkörpert werden. Bestimmt keine leichte Aufgabe.

@emiliaclarke has wrapped filming on #UntitledHanSoloMovie. She's given us a terrifically strong & exciting character. Fun 2 work with, 2! pic.twitter.com/msfLd9OL86 — Ron Howard (@RealRonHoward) 24. September 2017

Wildly impressive @donaldglover wrapped his work on #UntitledHanSoloMovie last night. We're all gonna miss you Donald! pic.twitter.com/04uZIjG0DZ — Ron Howard (@RealRonHoward) 26. August 2017

Behind the Scenes

Für mehr am besten einfach Ron Howard auf Twitter folgen.

Shooting a scene about desperate and dangerous times in the Galaxy pic.twitter.com/AtNZPOkzFO — Ron Howard (@RealRonHoward) 23. September 2017

Looks like I was clearly enjoying this close up performance today on the set. #UntitledHanSoloMovie #chewbacca pic.twitter.com/yw9F0ZmiTl — Ron Howard (@RealRonHoward) 17. August 2017

can you guess whose closet this is? #UntitledHanSoloMovie pic.twitter.com/1gB17Rt1vN — Ron Howard (@RealRonHoward) 11. Juli 2017

Star Wars 8: The Last Jedi

Bevor sich alles um Han Solo dreht, kommt aber noch „Star Wars 8: The Last Jedi“ ins Kino. Mehr dazu hier.