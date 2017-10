I Grieve in Stereo

„My Little Dark Age“ ist Vorbote und Titeltrack des demnächst erscheinenden neuen Albums von MGMT. Ihr letztes Album, „MGMT“, ist vor vier Jahren erschienen.

Von Jenny Blochberger

Vor ein paar Tagen haben MGMT ihren Fans mit einem Teaser den Mund wässrig gemacht: Die Lyrics zu ihrer noch unveröffentlichten Single „My Little Dark Age“. Man durfte sich den Sound zu den düsteren Worten selbst dazu imaginieren. Ein happy Song, das konnte man erkennen, würde das nicht werden.

Die heutige Singlepremiere bestätigt die Vorahnung auf beinahe cartooneske Weise: ein deutlicher BDSM-Vibe durchzieht das Video, samtgewandete Gestalten tragen mehrarmige Kerzenleuchter durch ein düsteres altes Haus, Münder sind zu Schreien geöffnet und Andrew VanWyngarden hat sich als Robert Smith verkleidet. Auch der Song selbst hat sich als Cure-Nummer herausgeputzt, blecherne Synths und hallender Gesang inklusive. Ob sich dieser Song auf einer Best of The Cure finden würde, ist fraglich; eher klingt er nach dem versteckten Kleinod am Album, das einem erst mit der Zeit und nach oftmaligem Anhören ans Herz wächst.