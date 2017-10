Der FM4 Unlimited Tag

Nach Jahren im Rathaus wechselt die jährliche FM4-Unlimited-Sause ihren Standort, der nicht weniger geschichtsträchtig ist: in den Wiener Prater. Ab 14 Uhr starten wir den Spezialtag on air. Bis spät in die Nacht sind wir live auf Social Media und im Radio mit dabei.

Hier gibt’s den Live-Ticker vom FM4 Unlimited Spezialtag.

00.30 Uhr: Mary C

Was kann sie nicht? Radiomoderatorin bei “Radio Wave” , DJ und musiceditor. Sie produziert für ihre wöchentliche Show und fokussiert sich auf „crispy rap and future grooves“. Irgendwo ist viel Rap drinnen, dann auch wieder ein paar schmutzige down tempos, genauso greift sie auf elektrischen Soul zurück. Und sie ist stolze Feministin!

Setlist Mary C

22.30 Uhr: Dalia Ahmed

Dalia’s Latenight Lemonade dürfte dir ein Begriff sein. Mit ihrer juicy Hip Hop-Show hat sie sich einen Namen gemacht. Zu Gast bei ihr heute: Antonia. Also groovigen Hip Hop gibt’s von der Wienerin, gefüllt mit sündhaften Beats, a lá „how low can you go“. Pack besser die bequeme Hose sein, @@radimeta:fm4:broadcast/4UL2/20171020@@

sonst wird’s gefährlich.

Setlist Dalia Ahmed Habitos Selvagens Original Jungle Mix Tekno Go Lil Kim Queen Bitch Red Lobster Slaay ( Forte Bowie Edit Suusss LSDXOXO Xigibu Destiny's child - (Chloe Martini Jersey Remix) Say My Name Fouad Remix Crew Abhi Needed Baile Masters at work - (Ken Lou Remix) The Haha Dance Leikeli47 Attitude Mina - Feat Nané) Boing Nidia Minaj Pra Fechar Kalemba Feat. Pongolove Buraka Som Sistema

22.30 Uhr: Joyce Muniz

Eine Göttin, wenn auch eine kleine. Das hat aber nichts mit ihrem Sound zu tun: Sie liefert super Techhouse, Deephouse und House ab, spielt auf zig elektronischen Festivals und ist immer wieder ein gern gesehener Gast bei verschiedenen Techno-Partys in Wien, ihrer „current living city“. Brasilianische Wurzeln hat sie, falls du dich fragst, und mit 34 Jahren ist sie wohl noch lang nicht fertig.

Setlist Jocye Muniz Tiga Woke (Jamie Jones Remix) Zac Samuel Play it Cool(Tazer Remix) Melodys Enemy Let’S begin(Tiga Remix) Disobey POW Joyce Muniz Mushroom Disco Leon I Follow You (Deton Remix) Joyce Muniz Sleepless Kiwi Rabbit Hole Joyce Muniz Back In The Days

21.00 Uhr: Phekt

Ist schon seit `95 dabei Soul, Funk, Hip Hop und Reggae zu mischen. Am Donnerstag bespielt er dich auf FM4 bei den „Tribe Vibes“ mit Trishes. DJ Phekt hat sich übrigens einen Namen bis nach Mexiko, San Francisco und Tel Aviv gemacht, wo er auch auflegt.

Setlist Phekt

21.00 Uhr: ETEPETETE

Glitzer, Glitzer – den versprühen die drei Girls. Mit ihrem Superdiscosound haben sie sich einen Namen gemacht und werden dementsprechend gut gebucht. Lebend in Wien und Graz, von dort aus sorgen sie für #betterdancemusic, das heißt: Groove, Funk, Disco – wir lieben und leben das Leben. Diesen Satz als Musik, das macht Etepetete.

Setlist ETEPETETE Funky Introduction Featurecast Let No Man Put Asunder First Choice Prove That You're Feelin' Me Feat. Diane Charlemagn Joey Negro Straight From The Heart Loose Change Operator (DJ Koze's disco Edit) LäYpsley 7 PM Cordycep Love Will Fix It Dave Gerrad Work That Body babert, Ivan Jack, Fred Ferrer One Night Freiboiter , Younotus Make a Thing Julyan Dubson My Babe (Me & My Toothbrush Remix) Alex Kenji All Work Moose & Squirrel Heat (African Day) feat. Nomfusi(Calippo Rmx) Milk & Sugar, Nomfusi Good Life 2017 Inner Ci

21.00 Uhr: Functionist & Beware

Was soll man euch zu ihnen noch erklären? Der FM4-hauseigene DJ (danke, dass wir so etwas haben dürfen), Functionist liefert euch bei FM4Unlimited die besten neuen Tracks von Techhouse, Techno, House, Electronic, Funk, Groove und CO. Alles, was das elektronische Musikherz begehrt. Deshalb gibt’s ja auch das FM4Unlimited Fest. Eh klar, genug gesagt.

Setlist Functionist & Beware Luke Vibert Stabs Of Regret Ponty Mython Lovin You Is a Pleasure LONELY BOY I Like Disco (The Emperor Machine Disco To Go Special dub mix) Roman Rauch A - Alright, Alright Yung Hurn Popo William Djoko OMG feat. Camilo (Todd Terry Strictly Mix) TODD TERJE & THE OLSENS Disco Circus (Ayvind Morken remix) ELI ESCOBAR Chaka Khan Kink Perth The Mole Braineater Returns Matthias Tanzmann Shake Shake (Andrea Oliva Remix) Late Night Tuff Guy Do I Believe In God (LNTG Muscle Mix)

19.20 Uhr: Sofie

Manchmal chillige Sounds, harmonische Klänge mit Zita-Melodien, ab und an wieder härter. Kommt drauf an, wofür sie aufnimmt und mixt. Je nachdem, wie ihr ist – fängt sie unsere Aufmerksamkeit mit dem ersten Track - oder sie lässt erstmal ruhiger reingleiten.

18.40 Uhr: Scheibosan feat. Sugar B.

Sugar B. kennen wir alle ja noch von unseren schönen Sommertagen heuer in der Pratersauna, mittwochs bei FM4SoundSound.

18.00 Uhr: Public Possession

Wir verlassen das Funkhaus. FM4 Unlimited geht weiter im Prater!

Public Possession! Wohl DER Plattenladen in München seit 2013, Vinyl only! Die Idee wurde 2012 gegründet und das steckt dahinter: Die schöne Beziehung zwischen Musik, Text - und grafisches Design zu kombinieren. Neben der Veranstaltung von eigenen Events, reisen DJ Valentino Betz und Marvin Schuhmann auch noch rund um den Globus.

Mozaika Taba Taba Tambien Dois Joakim Air (Junior Boys Remix) Tambien Deep Hai Bullion Anna LCD Lipelis Ark Jimi Tenor Studio Barnhus Jaako Eino Kalevi Sensation Tambien Robusto

17.30 Uhr: Clara Moto

Immer wieder auf Festivals gesichtet. Ob am Popfest , oder irgendwo in Frankreich. Die Grazerin hat eine neue EP und ein neues Album 2017 rausgebrach. Sie liefert mit „Gone by the Morning“ melodische electronic, die trotzdem beruhigt. Schön!

Setlist Clara Moto scott franka & Kaap Poise I Brame &Hano Clarence (smooth mix) WAX 50005 Dj Skull presents Ron Maney The Ball Paul Johnson After Dark Lost Trax Birth

17.00 Uhr: Busy Fingaz

Sein Name ergibt Sinn: Beschäftigte Finger. Er produziert Tracks, die auf verschiedenen Labels erscheinen, und ist in den Clubs seit den 2000er daheim. Gemischt wird da Hip Hop, Elektronik und vor allem Jamaikanische Sounds finden sich immer wieder ein.

Setlist Hans Moser Die Reblaus Trettmann Nur noch einen P.TAH Champions League VIP Kimyan Law Solange Buju Banton Champion (Acapella) Oski Go My Way Dead Prez vs. What So Not Hip Hop (DJ Scene Edit) Million Stylez Miss Fatty (Busy Fingaz Dubplate) Johnny Osbourne Buddy Bye (Wax Wreckaz Dubplate) Chase & Status feat. Shy FX & Kiko Bun Real No More DJ Fresh feat. Cecile GOLD DUST (HEDSPIN SHY FX NO DNB EDIT) J-Cut & Kolt Siewerts Flute Tune Jay-Z Dirt off your shoulders (Acapella) Ivy Lab Indian Flute Michael Jackson They don't care about us Wax Wreckaz ID Magnus The Magnus Keep on lovin IBK Tribe Aus Innsbruck (Acapella)

16.30 Uhr: Antonia

Kunstfigur. Antonia Matschnig Auch bekannt als Ashida Park. „Hybride Klubmusik“ wird’s von ihr auf Facebook beschrieben. Sie war zwei Jahre Resident der Eventreife „Canyoudigit“ und fokussiert auf einem contemporary clubsound. Eine experimentelle Mischung, die verschiedene Klänge einfängt. Tiergeräusche, Natur, Blechtrommeln, Voices – alles verpackt in elektronischer Musik.

Setlist Bey x Nunu (Kablam Remix) WE RUN THIS MAMAMAMA Réelle Crush Them (unreleased) La Zowi/Zora Jones Money Hoe Ink Midget Off the Chain Defensa (Imaabs Remix) No Me Digas Kastle A Void Dance Atodamadre Trilalopatra Ink Midget Torn Bicep Paul Marmota Reflejo ice underlord all the things you said

16.00 Uhr: Urbs

Er ist ein Wiener Musiker, der vor elf Jahren den Soundtrack zu einem fiktiven Film Noir geliefert hat. Danach ging’s auf Europa-Tour, und es wurde still um ihn. Er sieht Karriere als Teil seines Lebens, darum hat er sich viel Zeit fürs neue Album gelassen und dieses auch (noch?) nicht betitelt. Ähnlich wie bei Drake, ist es eine Sammlung aus 12 souligen Hip Hop Nummern.

Setlist Urbs Why We Urbs Rock & Roll (unreleased) DJ Shadow Nobody Speak Action Bronson Durag Danger Mouse Chase Me Urbs Burdsen (unreleased) DJ Shadow Systematic 20Syl Copycat

15.30 Uhr: Audio Red

Auch liebevoll „Red“ genannt! Mit seinem Kapperl und Vinyls im Gepäck, macht er sich gerne immer wieder zu uns ins Studio auf die Reise und packt Halligalli aus. Disco, House, Breakbeat und bisschen Techno sind in seiner Wundertüte.

Setlist Blue Jam ride like the wind Sunset claro que si Pascal s bongo massive vol 2 Beat honey Detroit Swindle tamarindus hollandicus tuff sherman method men IZ & DIZ mouth (Brad s peep s remix for friends)

15.00 Uhr: Attila

Er ist aus Graz und ein Kind der 90er!

Das zeigt sich in der Auswahl seiner Sounds. Untypische Klänge, wirre Mixxes im Bereich House, Disco sowie Funk. Feine Sommerklänge, die sich in FM4 Unlimited immer wieder gerne einnisten.

Setlist Azoto San Salvador Ajukaja Benga Benga 1 Before The Storm (feat. Boyd Jarvis) I've Got The Music (Zanzibar Dub) Dancing Fantasy Voodoo Jammin (Kinski Love Theme) Auntie Flo Dance Ritual I (Lipelis Dream Dance Mix) Sultan Shakes Interstellar Love (Young Marco's Trybal Dubb) Mariam The Believer Invisible Giving (Wolf Müller Remix)

14.00 Uhr: Oberst & Buchner + Oliver Rottmann

Die zwei Männer aus Bavaria kennen sich schon länger. Sie haben mit Gitarre und verschiedenen Genres gespielt, und so ihre eigene Band gegründet. Ihre Liebe zur elektronischen Musik ist groß, sodass sie jetzt individuellen DJ Sound produzieren - geballt mit Melodik und emotionaler Melancholie.

Setlist AVEM Nyx (Original Mix) AVEM Nuages (Oberst & Buchner Remix) Dreems, Noema Animal Empire Rabih Rizk Sleep (Rodrigo Gallardo Remix) GYRL Knight Writer

Ab 14 Uhr übernimmt heute FM4 Unlimited den Sender und startet den Unlimited Spezialtag.

Wir sind den ganzen Tag und die ganze Nacht live dabei!

Um 18 Uhr geht es draußen los, bei freiem Eintritt mit dem Warm Up am Calafatiplatz im Wiener Prater. Großes Zuckerl: Von 18 bis 23 Uhr kann man gratis Autodrom und das magendurchbeutelnde „Break Dance“ fahren.