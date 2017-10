Astralreisende

Shabazz Palaces arbeiten mit Samples, Drumcomputern, Sequencern einen Hip Hop Old School Maschinenpark und machen abstrakten aber trotzdem inhaltlich genau fokussierten Free Jazz Rap. Am 21.10.sind die live in der Arena Wien.

Von Natalie Brunner

I´m from the United States of Amurderca - We post-language, baby, we talk with guns, Ishmael Butler ist das Herz des aus Seattle stammenden Hip Hop Duos Shabbaz Palaces das afro futuristische, diasporische Welten entwirft.

Shabbaz Palaces sind Teil von Black Constellation, einem Kollektiv von - wie sie selber sagen - Astralreisenden, das Bildende Kunst, Lyrik und Musik in allen dem Menschen zur Verfügung stehenden Kanälen schafft und kommuniziert und ein dichtes Netzt von Ideen und eine konsistente ästhetische Sprache schafft.

Sun Ra und Gangsta Rap im gleichen Quadranten, um sich kurz Starfleet Terminologie auszuborgen. Shabazz Palaces arbeiten mit Samples, Drumcomputern, Sequencern einen Hip Hop Old School Maschinenpark und machen abstrakten aber trotzdem inhaltlich genau fokussierten Free Jazz Rap.

Der Weltraum als ultimative Metapher des diasporischen Seins wird in der Tradition von Sun Ra von philosophischen Geistern wie Palaceer Lazaro und Tendai „Baba“ Maraire aka Shabazz Palacas zur Bühne ihres Wirkens gemacht.

Dieses Jahr veröffentlichten sie im Frühsommer zwei Alben „Quazarz vs. The Jealous Machines“ und „Quazarz: Born on a Gangster Star“. Es ist die Geschichte von Quazar, auf den Alben von Ismahel Butler gespielt, gesprochen und gerappt. Er navigiert die Amurderca auf dem Gangsta Planet. Ein musikalisch dystopischer Entwurf, der in gleicher Weise erschreckend und die Gegenwart reflektierend ist.

We post-language, baby, we talk with guns, we dont imagine past the image ist die Begrüßung auf „Welcome to Quazar“, der ersten Nummer des Albums „Quazarz vs. The Jealous Machines“. Shabbazz Palaces erklären ihr Werk niemals, es ist unsere Aufgabe als HörerInnen uns in dem Universum zurecht zu finden und für uns Sinn zu finden, es gibt nicht die Autorität eines Nartativs, die Shabazz Palaces für uns ausgelegt haben sondern viele verbundene Geschichten.

Shabazz Palaces spielen am 21. Oktober 2017 in der Arena Wien

Im Interview meint Palacer Lanzaro, dass er selbst zu Beginn oft nicht weiß, wohin die Reise führen wird. Shabazz Palaces sind ihrem Wesen nach unkonventionell und fordern auch ständig andere RapperInnen heraus, ihre Grenzen nicht von Außen stecken zu lassen, sondern zu erweitern, zu erhöhen. Weil, wenn wir begangene Pfade einschlagen dann bestärkt das den Status quo - und fühlen wir uns wohl mit den Menschen, die das Geschick dieses Planeten bestimmen und den Weg den sie einschlagen?

Der Reim, den ich mir auf die Jealous Machines im Titel des zweiten Albums mache, der geht ungefähr so. Es sind Maschinen die unser Begehren mit dem Markt Verbinden, Cyber-Kapitalismuskritik sozusagen, ferngesteuerte Wunschmaschinen, denen Quazar den Krieg erklärt hat. Weil, um sich einen Slogan von Black Constellation auszuborgen: No Pigs in Paradise.