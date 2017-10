Unheimlich perfekte Freunde

Wie in Zukunft Cyborgs unsere besten FreundInnen ersetzen könnten und warum das ziemlich unheimlich werden kann.

Von Ali Cem Deniz

Wir hängen nur noch am Bildschirm ab und treffen zu selten unsere Freundinnen und Freunde. KulturpessimistInnen fürchten seit Jahrhunderten den Zerfall der menschlichen Zivilisation. Die nächste Stufe der digitalen Freundschaft dürfte ihnen gar nicht gefallen.

Das Projekt Homo Digitalis will herausfinden, wie lange wir noch Menschen sind. Und wie kann man das besser herausfinden als bei einem Experiment über die Freundschaft? In einer der gruseligsten Szenen der Serie trifft die Protagonistin und Moderatorin der Serie, Helen Fares, auf eine virtuelle Nachbildung ihrer besten Freundin Josi.

Video: arte.tv (für Ton Lautstärke im Video aufdrehen)

Josis Hologramm spricht aus einem Ding, das ausschaut wie eine futuristische Kaffeemaschine und behauptet, die echte Josi imitieren zu können. Visuell funktioniert das schon lange. Wir erinnern uns an den Auftritt von Tupacs Hologramm beim Coachella Festival 2012. Wie soll aber so ein Lichtbild Josis Person imitieren? Mit den Daten aus ihren Social-Media-Accounts.

Für Helen Fares, die in den unterschiedlichen Homo-Digitalis-Folgen mit DNA-Hacking, Organen aus dem 3D-Drucker und Sexrobotern Bekanntschaft macht, war die Begegnung mit ihrer Hologramm-Freundin am unheimlichsten. „Ich wusste einfach nicht, ist das wirklich eine Künstliche Intelligenz oder steht sie irgendwo im Studio und ich empfange das Bild. Das hat mich total verwirrt.“

Cyborgs & shitty robots

In Science-Fiction-Filmen gehören sie zum Standardrepertoire: menschenähnliche Cyborgs. Ihre Rolle ist meistens die eines Opfers menschlicher Ausbeutung, wie aktuell in der Serie „Westworld“. Oder sie entwickeln ihren eigenen Willen und werden zu einer Bedrohung für die Menschheit. Auch das kennt man aus „Westworld“.

Im Alltag existieren solche Roboter noch nicht. Im Gegenteil: Auf Reddit, der Quelle vieler beliebter Memes, sind GIFs von sogenannten „shitty robots“ extrem beliebt. Sie schmeißen Sachen um, kriegen nichts auf die Reihe und sind vor allem eins: ganz eindeutig keine Menschen. Genau das macht sie aber sympathisch. Die Cyborgs aus den Science-Fiction-Dystopien machen uns aber Angst.

Robopsychologin Martina Mara vom FutureLab in Linz weiß, wieso: „Der Android, der menschenähnliche Roboter, ist etwas, das die Menschen gar nicht haben wollen. Und auch besonders emotionale künstliche Intelligenz, wie sie bei der Kundenberatung für Chatbots entwickelt wird, schreckt die Leute ab.“

Das unheimliche Tal

Das Phänomen nennt sich „Uncanny Valley“ und ist seit den 1970er Jahren bekannt. „Hungrige“ Staubsaugerroboter, die selbst nach der Steckdose suchen, sind niedlich. Menschenähnliche Roboter, die sich selbst etwas kochen und uns dann auch gleich füttern möchten, sind es nicht.

Der Begriff der Robopsychologie stammt übrigens aus den Kurzgeschichten von Isaac Asimov, wo defekte Cyborgs von Psychologin Susan Calvin behandelt werden.

Bei Martina Mara liegen keine Roboter auf der Couch. Die Medienpsychologin beschäftigt sich mit den Usern, also den Menschen. Sie will das „unheimliche Tal“ überwinden. Das könnte gehen, wenn Roboter als solche gekennzeichnet und deutlich erkennbar sind. Außerdem müssten auch die Prozesse hinter den Cyborgs transparent sein.

Was kann der Roboter wirklich? Wozu ist er da und wie trifft er Entscheidungen? Was passiert, wenn das alles geheim bleibt, kann man in der neuesten Folgen von Homo Digitalis finden. Danach hat man auch gleich wieder mehr Lust die „echten“ FreundInnen wieder öfter zu treffen.