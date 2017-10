Die Aufdeckerin - Das Staats-Sparschwein

Exzessiv aufgedeckt: Wer am Weltspartag das Staats-Sparschwein schlachtet, trägt bald Kuschel-Socken.

Die Aufdeckerin - Weltsparschwein

Die Koalitionsgespräche laufen also nach wie vor in märchenhafter Harmonie. Gut, gestern wurde der Abschluss des Kassasturzes vertagt. Aber zugleich konstatierten Köstinger und Hofer auch, dass es „erhebliches Einsparungspotenzial“ und „keine Budgetlöcher“ gäbe. Großartige Neuigkeiten am Weltspartag, oder? Apropos: Woher kommt das eigentlich, dass man Stofftiere, Laptop-Hüllen oder Buntstifte bekommt, wenn man an einem bestimmten Tag Geld auf die Bank trägt?

Mit wikipediatrischer Genauigkeit habe ich mauspfeilschnell enthüllt: Die Idee zum Weltspartag wurde bereits 1924 geboren. Mit diesem Tag wollte man den Menschen zeigen, dass es sich nach ein paar Jahren auszahlt, wenn man das Geld immmer auf die gleiche Bank trägt. Na gut, aber damals gab es allerdings noch Zinsen, die höher als die Inflationsrate waren.

Die Aufdeckerin „Die Aufdeckerin“ wird gesprochen und geschrieben von Antonia Stabinger. Sie ist Kabarettistin, schreibt und spielt im Theaterkabarett-Duo Flüsterzweieck.

Egal: Geschenke für Geld, warum nicht? Aber welche Weltspartag-Geschenke gibt es wohl heuer? Das werde ich jetzt rückstandsfrei aufklären. Im Nu befinde ich mich schon auf dem Weg zur nächsten Bank. Lautlos wie ein Hunderter im Wind schleiche ich mich an, da entdecke ich direkt vor dem Bankeingang einen großen LKW. Gerade hebt ein Kran ein überdimensioniertes Schwein von der LKW-Ladefläche. Was hat das zu bedeuten?

Schnell habe ich den hebelbedienenden Menschen ausgekundschaftet und konfrontiere ihn rücksichtslos mit meinen Fragen. „Was hat es mit der Schweinefigur auf sich?“ „Fragen zur Chefetage bitte nicht an mich stellen.“, freut er sich über eine gelungene Pointe. Aber ich lasse nicht locker und finde bald heraus: Die Sparsau ist die österreichische Staatskasse, die jetzt geleert werden soll.

Mein Herz schlägt anklagend bis zum Hals. „Wieso?“ „Wieso, warum, weshalb. Die wollen die Zinsen für die fleißigen Sparer erhöhen." „Mit der ganzen Staatskasse?“ "Die neue Regierung sitzt ja eh grad zusammen und streicht ein Budget nach dem anderen, da geht sich das sicher aus. Zur Seite bitte, ich muss das Schwein zur Einzahlung reinbringen.“

Ich bin kurz sprachlos. Aber eine letzte Frage brennt mir noch auf meinen enttarnenden Lippen: „Welches Spargeschenk bekommt der Staat für diese riesige Einzahlung?“ Der Hebelmann lasst das Schwein abstellen und zögert wissend. Dann flüstert er mir verschwörend ins Ohr: „Dafür bekommen die für ihre aktuellen Koalitionsverhandlungen ein riesiges Sofa mit Flauschi-Decke und Kuschel-Socken für alle.“ Heimelig! Dann kann ja mit der Regierungsbildung nichts mehr schiefgehen.