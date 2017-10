Österreich hat eine neue Nationalmannschaft: auf Rollschuhen

Der knallharte Vollkontaktsport hat es 2011 mit einer kleinen Gruppe aus Frauen aus den USA nach Österreich geschafft und wurde schnell zum Trend. Bei einem beliebten Sport allein ist es nicht geblieben. Willkommen, liebes Roller Derby Nationalteam!

Von Gersin Livia Paya

Roller Derby hat sich in einem rasanten Tempo landesweit etabliert. Fünf Vereine in Wien, Salzburg, Innsbruck und Linz sorgen mittlerweile binnen Minuten für ausverkaufte Spiele. Die Zuschauer strömen zu den sogenannten ‚Bouts‘, die Austragungs-Hallen wurden schnell größer und die Frage, ob der Sport sich in Österreich etabliert hat, stellt sich schon lange nicht mehr. Roller Derby - das sich im Übrigen nicht im herkömmlich binären Geschlechtermodell einordnen lassen möchte - wird kollektiv als anerkannter Sport angenommen.

Was ist eigentlich Roller Derby? FM4 erklärt es hier.

Der Zielgerade ist wasserdicht, denn das nationale Level ist erreicht: Die erste österreichische Nationalmannschaft trainiert bereits für die österreichischen Meisterschaften, um in Folge bei den Weltmeisterschaften anzutreten.

Dahinter stecken viel Zusammenhalt und Community, aber auch Sitzungen, Trainings und, ganz wie es sich für das „Rugby auf acht Rollen“ gehört, viel Schweiß, blaue Flecken und Prellungen.

Aber: „Dieser Sport würde nicht funktionieren, wenn es nicht so einen Zusammenhalt gäbe. Der DIY-Ethos ist sehr stark. Der Spruch ‚For the Skaters by the Skaters‘ trifft hier zu,“ erzählt die Nationalteam-Trainerin und Team-Austria-Managerin Hannah Wagner.

„Beim Roller Derby wird basisdemokratisch entschieden, jede hat Mitspracherecht bei allen Themen. Es gibt monatliche Generalversammlungen und in der Gruppe wird entschieden, wie man vorgeht,“ erklärt sie weiter. Der Verein in Wien hat ca. 100 aktive Mitglieder_Innen, die sich alle stark einbringen. Der Spirit des Roller Derby Sports kommt eigentlich aus dem amerikanischen „Riot grrrl“-Kontext.

„Damals waren wir vielleicht punkiger, heute sind wir aber eine größere League“

Upcoming Spiele in Wien: National Teams - Triple Header

11.11.2017

Jedes Team spielt gegen jedes Team

AT vs. DE vs. CH Austrian National Champs Finals

2.12.2017 A + B Teams vs. Copenhagen

9.12.2017

Trotzdem bleibt die körperliche Anstrengung: „Damals, als ich angefangen habe 2012, wurde auch schon dreimal die Woche trainiert. Alles wird schon immer selber organisiert, außerdem stimmen wir demokratisch über Regeln und Spielentwicklungen ab,“ führt die Nationalteam-Spielerin Mara Verlič aus.

Probleme gibt es trotz allem immer noch. Die Skater_Innen haben nicht nur mit Gegner_Innen zu kämpfen, sondern auch mit organisatorischen Widrigkeiten, die den Alltag verkomplizieren. „In Salzburg haben sie nicht einmal ein Dach über den Kopf beim Trainieren, sie skaten auf dem ÖAMTC Parkplatz“ erzählt Eva Baumgartner, eine der Nationalteam-Spielerinnen. Hannah Wagner führt aus, dass sie in Wien zum ersten Mal nicht mehr die Bodenmarkierungen mit bunten Klebestreifen kennzeichnen müssen, sondern zum ersten Mal in einer Halle trainieren, in der es passende Bodenmarkierungen gibt - weil dort auch Rollhockey gespielt wird.

Support your local team! Wer das Roller Derby Team Austria zur Weltmeisterschaft im Februar 2018 in Manchester unterstützen möchte, kann das hier tun. Sie sammeln noch Spenden für die Reisekosten.

Die Zukunft ist trotzdem gewiss und spürbar wie die blauen Flecken der Spielerinnen. Von Roller Derby kann man nicht mehr wegsehen. Die Leidenschaft zur taktischen Sportart mit viel Körpereinsatz, politischer Bewegung und Community ist ansteckend und erfolgreich.