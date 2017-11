FM4 Davidecks: Make You Feel

Wir feiern die 500. Ausgabe der Samstagabend-Show von Kristian Davidek. Mit Cid Rim im Videostream!

Von Kristian Davidek

Zwischen den Songs spielen wir im Radio manchmal „Jingles“. Sie transportieren die Identität des Senders. Wir sind’s, FM4. Der meist nachgefragte Jingle von FM4 Davidecks ist ein Schnipsel aus einem Interview mit Jools Holland. Der Musiker und BBC Host sagt in diesem Jingle:

FM4 Davidecks: jeden Samstagabend von 19 bis 21 Uhr

„The thing about music is there is always something new to discover. Sometimes it’s music that was made five minutes ago by somebody, and sometimes it’s music that might have been made 500 years ago but if you find it that day it’s new to you, you know? But I think the real key to it is to make things that lift your human spirit up and make you feel better or make you feel excited or make you feel. And that’s why music is – really – the greatest art form that there is.“

Kristian Davidek

Neben Jingles gibt’s auch sogenannte „Promos“. Damit bewerben wir außergewöhnliche Sendungsinhalte und weisen auf Neuigkeiten hin, die wir im Programm haben. Das Promo für die 500. Ausgabe von FM4 Davidecks hat Sebastian Schlachter produziert, einer der begnadeten Soundtüftler in der Redaktion. Sebastian hat ohne Zuruf aus all den Jingles, Sätzen und Musikfutzelchen, also aus all dem Soundmaterial, das ihm zur Verfügung gestanden ist, ausgerechnet drei Worte von Jools Holland für das Davidecks Promo verwendet:

Make you feel.

Genau darum geht es. Seit 500 Sendungen.

FM4 Davidecks x 500: Heute, 4. November, ab 19 Uhr on air mit der besten Musikerziehung aller Zeiten, einem „Endless Mix“ von Gilles Peterson und mit einem Konzert von Cid Rim, der erstmals Stücke aus seinem neuen Album „Material“ live spielen wird.

Cid Rim hier im Videostream ab Konzertbeginn, Samstag, 4. November 2017, circa 20:45h: