KNICKERBOCKER4IMMER: Detektivfieber für erwachsene 90s-Kids

Kennst du noch Poppi, Dominik, Axel und Lilo? Gestern Nacht sind die Kinderbuch-Helden quasi groß geworden. Thomas Brezina hat in einer Bücherei in Wien sein neues Buch „KNICKERBOCKER4IMMER - Alte Geister ruhen unsanft“ vorgestellt. Das Krimi-Buch für Erwachsene.



Von Nadine Cobbina

KNICKERBOCKER4IMMER - Ein doch ungewöhnlicher Name, den Brezinas Follower bestimmt haben. Sidenote: In den sozialen Netzwerken wird Brezina ja unendlich gehypt. Seine Instastories explodieren und das nicht ohne Grund: Er bindet seine Fans mit ein und lässt sie kleine Geschichten fertig erzählen, zeigt Zaubertricks und inszeniert Fotos verdammt gut. Hut ab, Thomas – Das muss einmal gesagt werden. Somit kommen wir auch wieder zum Titelname, der ein wenig an der Internetz-Jungendsprache‘17 angelehnt ist. 4immer à 4ever à forever – eh schon wissen. Die webcommunity hat sich gegen den usprünglichen Namen gewehrt.

„Ich wollte es ‚Knickerbockerbande4ever‘ nennen. Ich hätte mir in 1000 Jahren nicht träumen lassen, dass da so ein Proteststurm losbricht, dass man das nicht „4ever“ nennen kann. Dass das ein deutscher Titel sein muss.“, so Brezina.

Die Geschichte dreht sich um die vier nun erwachsenen Kinderdetektive, die mittlerweile in die besten Jahre gekommen sind. So ja auch ihre Leser, also wir. Der erste Band ist 1990 erschienen und alle über 69 Bände (Die Sonderpublikationen und Co. sind da jetzt gar nicht miteingerechnet) haben die 90er bis 00er Jahre in Österreich mitbestimmt und die Kids am Schulhof in den Pausen ebenso zu Spionage-Schüler und Detektiv-Dirndln erzogen.

Wer ist denn nicht mit Stift und Zettel vor „Tom Turbo“ gesessen und hat versucht das Rätsel zu lösen? Oder bist du nicht auch beim Spielen draußen mit Lupe herumgerannt und fremden Schuhabdrücken in die Unendlichkeit gefolgt? Wenn nicht, tut mir das sehr Leid für dich, war irrer Fun! So hat es sich mit den Brezina-Büchern leben lassen, weshalb er auch versucht hat, die Bücher an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben. Und in 19 Sprachen zu übersetzen, um so die Detektiv-Leidenschaft nicht verkommen zu lassen.

Gestern Nacht wurde in einer Buchhandlung in Wien dann zum Mitternachtsverkauf geladen. Fans konnten sich dort ihre Bücher signieren lassen und in Nostalgie schwelgen, denn das ganze Brezinafeeling wurde transportiert:

Wenn du mit einem alten Knickerbockerbande-Buch zum Verkaufsstart gekommen bist, wurde dir eine Detektivurkunde überreicht. Ja, mit eingetragenem Namen und Unterschrift! Zur Geisterstunde durften Fans dann in die Story hineinspechteln und sich von ihrem Vorbild-Autor vorlesen lassen. Die vier Kids sind jetzt #grownup und stehen scheinbar nicht mehr darauf, Rätsel zu lösen. Das Ende der Knickerbockerbande, es kracht zwischen den Kids. „Aus dem Streit wurde Schweigen. (...) Aus der verschworenen Bande wurden Fremde und Erwachsene, die ihren Weg gingen. Allein“, heißt es am Buchrücken.

Ein überraschender Brief an die Vier soll das ändern. Sie werden zu einem Treffen gerufen. Die Dringlickkeit dieses veranlasst ein Wiedersehen - nach 20 Jahren. Auf Canon Island. Mehr wird über den Plot an dieser Stelle nicht verraten, es soll ja nicht gespoilert werden. Aber hier: Die Fans sind heiß aufs neue Abenteuer! (Das waren megaviele, es sind sogar welche mit Bier-Trichter aufgetaucht, so irre ist es zugegangen! #fanauflauf)

Ich hab Thomas Brezina zun Interview getroffen, vielleicht löst das ein wenig dein Kribbeln in deinen Fingern, bis du selbst wieder im Detektivfieber bist…

Warum gibt’s die Fortführung der grownup Knickerbocker?

Die Idee spukt mir seit sieben Jahren im Kopf herum. Dieses Jahr im März hab ich plötzlich entschieden, jetzt will ich’s machen. Dann ist mir der große Zweifel überkommen, als ich die ersten Kapitel geschrieben hab, dann hab ich so ein kleines Video gedreht und die Leser von früher gefragt, ob sie das überhaupt lesen wollen. Das hab ich dann auf Facebook gepostet und da kam eine irrsinnige Response.

Da haben die Fans auch die Inspiration geliefert. Auch für die Figuren, die jetzt erwachsen geworden sind?

Das ist schon eine riesen Unterstützung gewesen, bei so einem ungewöhnlichen Projekt. Die Helden einer Kinderserie erwachsen werden zu lassen und, dass man sie als Erwachsener wieder treffen kann, das hat es in der Form noch nicht gegeben. Das war eine große Unterstützung, dass viele wissen wollten, was aus den Vier geworden ist. Ich hab ziemlich genaue Vorstellungen gehabt, bei Lilo war ich mir noch unsicher, da hab ich dann auch wieder gefragt. Erstaunlich war, dass 80 Prozent genauso gedacht haben, wie ich.

Gibt’s einen kleinen hint, was aus ihnen geworden ist? Stehen die mit beiden Beinen im Leben, oder sind welche abgedriftet?

So viel kann ich sagen, sie stehen im Leben und manche haben viel erreicht. Die Frage ist, wie glücklich sie damit sind? Oder auch, wie sie ihre Vergangenheit sehen, die eigene Kindheit. Und bei manchen, wo man gar nicht denkt, was aus ihnen geworden sein könnte, werden einige überrascht sein.

Wie ist das zustande gekommen, dass du bei deinen Fans im Netz so aktiv bist?

Das ist eine andere Form von Geschichten erzählen. Und das hat sich ergeben. Und hier war’s wirklich so, dass ich zum Spaß zu posten begonnen habe und entdeckt habe, dass man diese Stories da machen kann. Dann hab ich immer mehr erzählt und plötzlich haben immer mehr Leute gesagt, dass das interessant ist. Dann hab ich zum ersten Mal eine kleine Geschichte, einen kleinen Krimi gemacht. Purer Zufall, wirklich!

Würdest du dich als interaktiven Netzautor beschreiben?

Ja, das kann durchaus sein. Ich erzähl auch gern über Sachen, die ich im Leben gelernt habe, die sehr hilfreich waren. Das freut mich sehr, wenn das anderen Leuten auch hilft.

Wie ist denn der Buchtitel entstanden? Da haben wir ja auch mitgeholfen?

Ich habe dann abstimmen lassen. Wobei alle gefragt haben, warum es „4immer“ heißt, das wird auch in der Geschichte erklärt. Beim Cover war es genauso. Wir waren uns sehr unsicher, wie der aussehen soll. Und die Hinweise die gekommen sind, waren extrem hilfreich. Eine wunderschöne Sache, wenn man das so miteinander machen kann!

Hast du vielleicht vor das Miteinander, die Interaktivität mit den Fans festzuhalten? Daraus ein Buch zu schaffen, vielleicht?

Ich hab keine Ahnung, wohin das führt und was daraus alles werden kann. Ich versuche, irgendetwas zu machen, das auch mich selbst überrascht.

Kommt jetzt auch das Krimi-für-Erwachsene-Band Nummer 2, ist da schon was im Werk?

Naja, der erste Band endet damit, dass sie schon in den zweiten Fall stolpern. Ich hab einen im Kopf, das muss ich dazu sagen, aber jetzt schauen wir mal.