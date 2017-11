FM4 Kino unter Freunden: „The Square“

Wir bringen dich und deine Freunde ins Kino! Gewinn Tickets für die FM4 Kinopremiere von „The Square“ am 16. November.

Wir wollen mit euch ins Kino gehen. Diesmal zeigen wir das satirische Drama „The Square“ des schwedischen Regisseurs Ruben Östlund. Der Film ist dieses Jahr mit der Goldenen Palme, dem Hauptpreis der Filmfestspiele von Cannes, ausgezeichnet worden.

Östlund ist ein Meister im Ausleuchten zwischenmenschlicher und gesellschaftlicher Abgründe, wie er schon mehrfach bewiesen hat. Dabei sind es oft die ganz leisen Töne, die einem Gänsehaut machen. In seinem Vorgängerfilm „Höhere Gewalt“ („Turist“) ist es eine abgehende Schneelawine, die festgefahrene Geschlechterrollen aufdeckt und somit die Beziehung eines jungen Ehepaars im Luxus-Schiresort auf eine harte Probe stellt.

Kunst und Verderben

In seinem neuen Film „The Square“ steckt Christian (Claes Bang), angesehener Kurator eines Museums für Gegenwartskunst in Stockholm, mitten in den Vorbereitungen einer spektakulären Kunstausstellung. Vor dem Museum soll ein am Boden aufgezeichnetes Quadrat einen Schutzraum, einen Platz der Gleichstellung symbolisieren, der das schwindende Vertrauen in der Gesellschaft hinterfragt.

Doch nachdem Christian beklaut wird, und auch seine provokante Medienkampagne mächtig nach hinten los geht, muss er allmählich begreifen, dass er seinen eigenen Idealen nicht gerecht werden kann. Und schlittert in eine waschechte Existenzkrise, wie sie nur ein Ruben Östlund inszenieren kann.

Tickets gewinnen

Wir zeigen „The Square“ (OmU) in einem FM4 Kino Unter Freunden am Donnerstag, 16.11., um 20 Uhr in der UCI Kinowelt Millennium City.

Für diese Vorstellung verlosen wir hier 40x4 Tickets für dich und deine Freunde. Dafür hätten wir gerne folgende Frage richtig beantwortet:

Wie heißt ein Film Östlunds, der auf wahren Begebenheiten rund um eine Gruppe Jugendlicher in Göteborg basiert?

Schickt uns die richtige Antwort an game.fm4@orf.at. Einsendeschluss ist der 14.11.2017 um 12.00 Uhr.