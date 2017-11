Das Festival der Popkultur

Etwa 20.000 Quadratmeter der Messe Wien werden am Samstag, 18. und Sonntag, 19. November 2017 der Treffpunkt von Popkultur! Wir sind auch mit dabei, und haben einiges an Preise zu vergeben. #fm4fotojagd

Seit 2015 gibt es in Wien ein Großaufgebot an Stars aus Film und Fernsehen, Zeichnerinnen und Zeichnern, Autorinnen und Autoren statt, wenn die Vienna Comic Con ihre Pforten öffnet.

VIECC

Das Gelände der Messe Wien steht im Zeichen des wohl größten Cosplay Contest Österreichs, einer großen Aussteller-Area, eSports Events, und FM4 ist mit speziellen Challenges und tollen Preisen ebenso vor Ort.

VIECC Campionship of Cosplay

Eines der Highlights ist der Cosplay Contest, der ein Zwischenstop für den weltweiten „Quest of the Crown“ darstellt. Dabei werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für handwerkliches Können Preise verliehen. Wir werden „Link“ aus „Zelda“ auf der Bühne sehen, „Batman“, oder ein „Zealot“ aus „Starcraft“ und viele mehr.

www.fabshoot.me

Die Jury bewertet vier Kategorien:

„Needlework“, in dem primär durch Nadelarbeit die Kostüme modelliert werden werden, „Armor“, wo es um die äußeren Schichten geht, die visuell schön aufbereitet werden. Oft werden Materialien aus Styropor, Schaum oder Karton verwendet.

Unter „FX“ versteht man optische Effekte wie Animatronik, sowie Special Effect Make-Up oder „Larger Than Life“, bei dem die Kostüme den Träger komplett umschließen und Gliedmaßen um mindestens 30 Zentimeter verlängert werden. Teilweise sind die Kostüme dann so groß, dass es schwierig wird auf die Bühne zu kommen - oder wieder runter. Übertragen wird das Event übrigens live auch auf Twitch.

VIECC

Big Plays also auf der Bühne, auf der übrigens DJ Burstup auflegt, große Dinge findet man ebenfalls auf im Ausstellungsbereich, in dem die Besucherinnen und Besucher neben Shops, in denen man die Einkaufstaschen prall füllen kann. Und auch Autogrammjäger werden auf der Vienna Comic Con fündig – sind doch einige Stars aus Film und Fernsehen vertreten.

#fm4fotojagd

Auf der Comic Con wird nicht nur nach Autogrammen gejagt, sondern auch nach Fotos. Dieses Jahr gibt es wieder zahlreiche Challenges zu lösen, um Preise abzuräumen. Bei der #fm4fotojagd handelt es sich um eine Art Schnitzeljagd über Instagram.

Christian Stipkovits | FM4

Eine Challenge ist zum Beispiel, mit einer bestimmten Person ein Foto zu machen, dafür gibt es dann zehn Punkte - was genau die Challenges sind, erfahrt ihr vor Ort. Auf der Comic Con wird es zahlreiche Flyer geben, auf denen die Challenges genau erklärt werden, und wir sind ebenfalls mit einem FM4 Stand vor Ort, um eventuelle Fragen zu beantworten.

FM4

Preise Samstag

Nintendo Switch Bundle mit Spiel Mario Kart 8 Deluxe

Metroid: Samus Returns Legacy Edition für Nintendo 3DS

Overwatch für die PlayStation 4

Blizzard Fan Package mit diversen Overwatch, Heroes of the Storm und Hearthstone Gimmicks

Preise Sonntag