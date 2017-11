Ein Partybus und eine dramatische Teenager Story!

Die FM4 Spielekammerl-Show begibt sich diese Woche auf eine gar nicht so einsame Insel, auf der viel geschossen wird und widmet sich der aktuellen Episode des ausgezeichneten Story-Telling-Game „Life is Strange: Before the Storm“.

Von Christian Stipkovits

Startet man in „Fortnite Battle Royal“ den Spieler-gegen-Spieler-Modus, hört man laute Partymusik. Der Charakter, den wir spielen tanzt vermutlich, denn der befindet sich in einem Partybus, der - befestigt an einem Heißluftballon - über eine Insel fliegt. Mit dabei sind 99 andere Spielerinnen und Spieler, die über der Insel abspringen - mit dem Ziel, zu überleben.

„Fortnite Battle Royal“ hat zwar auch einen Kooperativen Modus, doch wir werden in der FM4 Spielekammerl-Show ein Let’s Play im Multiplayer starten.

Fortnite

Hat jemand eine Waffe für mich?

Die Sache mit dem Überleben ist kein einfaches Unterfangen, denn man landet ohne Waffen auf dieser Insel. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Eine gute Idee ist es, in ein Gebiet zu fliegen, wo möglichst wenig Gegner landen – denn dann ist es einfacher, als Erster eine Waffe zu ergattern. In der FM4 Spielekammerl-Show werden wir im Team versuchen, den ersten Platz zu erreichen.

Life is Strange 2

Viel ruhiger geht es in „Life Is Strange: Before the Storm“ zu. Der erste Teil war 2015 für viele DAS Action-Adventure Highlight. Das Story-Telling Game wird in Episoden veröffentlicht, das bedeutet man hat nicht das ganze Spiel von Anfang an zur Verfügung, sondern muss oft wie bei Fernsehserien auf die Fortsetzung warten.

Square Enix

Die erste Episode haben wir in der FM4 Spielekammerl-Show bereits gestreamt, diese Woche werden Lukas Lottersberger und ich herausfinden, wie es mit Teenager Chloe Price in Arcadia Bay weiter gehen wird.

Die FM4 Spielekammerl-Show startet wie gewohnt diesen Donnerstag, 15. November um 17.00 Uhr auf unserem Twitch-Kanal.