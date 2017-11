Bleibt alles schlechter? Die Bonustrack-Phone-Out-Expertenrunde tagt.

Mit Georg Gossmann, Jürgen Pucher und Daniel Mandl.

Von Martin Blumenau

Zum zweiten Mal wird die die Phone-Out-Version des FM-Bonustrack zum Experten-Rundruf in Sachen Fußball. War Mitte Juni das Ende der Ära Koller Thema, ist es diesmal die erste Bewährungsprobe der neu aufgestellten sportlichen Leitung des ÖFB, samt einer Nachlese zu #AUTURU.

Die Gäste sind diesmal Georg Gossmann, Jürgen Pucher und Daniel Mandl. Und wir besprechen Bestellung und Rolle des neuen Sportdirektors Peter Schöttel, die Herangehensweise, das strategische Können und auch das Medienverhalten von Neo-Coach Franco Foda ebenso wie die Auftritte der Spieler und die missliche, aber selbstverschuldete Gesamtlage des ÖFB.

Gerald Gossmann kenne und schätze ich als Analytiker von 90minuten.at, mittlerweile schreibt er auch die Österreich-Ausgabe von Die Zeit, fürs Profil und hat auf profil.at eine Kolumne.

Jürgen Pucher kenne und schätze ich als Mitbegründer der legendären site sturm12.at, später als Kolumnisten für Laola1.at und aktuell für 90minuten.at, sowie als Buchautor. Pucher ist ausgewiesener Sturm-Experte und somit auch Foda-Kenner.

Daniel Mandl kenne und schätze ich als Chef von abseits.at. Außerdem betreibt er das Fan-Forum Austrian Soccer Board.

Rausgekommen sind dann mehr als nur eine für mich neue Erkenntnis.

Dieses Experten-Phone-Out ist eine regelmäßige Reihe, in der ich das wackere gute (in Erweiterung begriffene) Dutzend an eigenständig denkendenen, seilschaftsunabhängigen und analysetüchtigen Fußball-Bloggern durchrufen möchte, um einen hoffentlich substanziellen Diskurs anzuschieben.

