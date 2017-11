FMTier-Kalender 2018

Wie schön ist das denn: Ein Wochenkalender mit 53 abtrennbaren Postkarten. Mit tierischen Motiven von talentierten FM4 Hörer_innen.

Von Zita Bereuter

Weil wir bei FM4 natürlich auch ein Herz für Tiere haben, wird 2018 der FM4 Stehkalender zum FMTierkalender. Seit über zehn Jahren erfreut der FM4 Stehkalender mit seinen wöchentlich wechselnden Motiven, die leicht abtrennbar sind und praktischerweise die Größe einer Postkarte besitzen. Es ist also nicht nur ein Wochenkalender, sondern auch eine prächtige Postkartensammlung!

Die folgenden GestalterInnen sind im FMTierkalender: Albert Hieble

Alice Deggelmann

Andi Riha

Andrea Flatscher

Andreas Schug

Angelika Brigl

Anna Beiglböck

Barbara Dibiasi

Bernhard Petersch

Bettina Hanftaler

Chladek Brigitte

Christian Köppel

Conny Mittermüller

David Breitfuß

David Böhm

David Schreiber

Edmund Halletz

Ernestus Barsa

Eva Maria Zollner

Georg Geczek

Günter Bauernhofer

Helga Holzer

Ingrid Amstler

Isabel Thömmes

Isabella Sundl

Jasmin Schuster

Julia Panholzer

Juliane Egger

Julie Dolanska

Katharina Egger

Kerstin Formanek

Klemens König

Lars Oeschey

Mario Neugebauer

Markus Getrost

Mathias Brenner

Maximilian Knechtel

Maximilian Gibas

Nicola Oellrich

Nina Keinrath

Paul Papalecca

Philipp Velicky

Raffael Stastny

Renate Simon

Ronny Sandmayr

Samantha Heiss

Sandra Kolanovic

Stefan Hynst

Stefan Porsche

Stephan Teufl

Tanja Etzelstorfer

Theresa Hödlmoser

Toni Lindsberger

Ute Beiglböck

Das FMTier-Universum ist groß und bunt – und das wollen wir 2018 jede Woche neu bestaunen. Herzlichen Dank an dieser Stelle für die fast 400 Einsendungen!

Und der FM4 Stehkalender macht nicht nur optische Freude – der gesamte Reinerlös aus dem Verkauf geht an das „Licht ins Dunkel“-Projekt 2017/18 von FM4, das Projekt P.I.L.O.T.: Jugendliche mit Behinderung werden dabei unterstützt, ihren Platz in der Gesellschaft einzunehmen. P.I.L.O.T. arbeitet mit jungen Menschen und hilft ihnen, Schritt für Schritt, aus institutionalisierten Umgebungen wie Werkstätten heraus und hinein in einen Job, eine Ausbildung, eine eigene Wohnung, selbstbestimmte Mobilität. Mehr Informationen gibt es unter fm4.ORF.at/lichtinsdunkel.

FM4

Verkaufsstellen

Den FM4 Stehkalender gibt’s ab sofort für 9,90 Euro online im FM4 Shop und bei ausgewählten Verkaufsstellen in ganz Österreich.