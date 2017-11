Foo Fighters würdigen verstorbenen Malcolm Young mit AC/DC-Cover

Die Band startete ihr Set in Mexiko mit „Let There Be Rock“.

Von Jan Hestmann

Vergangenes Wochenende haben die Foo Fighters ihr Set am Corona Capital Festival in Mexiko fulminant mit „Let There Be Rock“ von AC/DC gestartet, um des letzten Samstag verstorbenen Malcolm Young zu gedenken.

Young, Mitbegründer der legendären australischen Rockformation und Bruder von AC/DC-Lead-Gitarrist Angus Young war wesentlich am Songwriting der Band beteiligt und auch maßgeblich für den unverkennbaren Gitarrensound von AC/DC verantwortlich.

Während dem Foo-Fighters-Tribute in Mexiko, das ebenfalls am Samstag stattgefunden hat, war ein Bild von Malcolm Young auf einem großen Bildschirm über der Band zu sehen.

I didn’t want to play my guitar anymore, I wanted to smash it.

Auf Facebook erinnert sich Foo-Fighters-Sänger Dave Grohl an den gleichnamigen Film „AC/DC: Let There Be Rock“ aus dem Jahr 1980:

„Die Triebkraft hinter der Band“

