Wir bringen Mavi Phoenix live nach München

Für den FM4 Club in der Roten Sonne am 1. Dezember gilt: Lieber eine Schlange vor der Tür als eine um den Hals. Wir bringen unsere Nummer 1 der Charts.

Von Kristian Davidek

Zuerst eine Anmerkung zur Venue: Vor vielen Monden hatte der erste DJ des damaligen FM4 Abends in der Roten Sonne Verspätung, weshalb ich ungeplant zu meinem eigentlichen Set auch Warm Up gespielt habe. Doors open, die ersten sieben Frauen und Männer kommen herein, legen ihre Sachen beiseite, bestellen etwas zu trinken und beginnen unverzüglich zu tanzen.

In. Einem. Leeren. Club.

Man kennt die Klischeebilder von DJs, die vor Tausenden in die Höhe gereckten Armen einen auf Jesus machen. Dieser eben beschriebene Moment ist tiefer in mein Herz eingraviert als einige Highscores der letzten Jahre. Er legte das Fundament für meine Liebe zu Auflegeabenden in der Stadt an der Isar. Ende des Prologs.

FM4

Habt ihr schon einmal gesehen, was geschieht, wenn in einem Club „Aventura“ von Mavi Phoenix läuft? Meistens beginnen mehrere Menschen die exakten Moves von Mavi nachzumachen. Wenn Leute sich an deinem Tanzstil orientieren, hast du erstens einen eigenen Tanzstil und zweitens einen gewissen Einfluss, den es weise zu nutzen gilt. Die Rote Sonne ist ein spannender Rahmen für einen Liveauftritt von Mavi Phoenix, weil der Club nicht so riesig ist. Functionist und ich werden alles geben und wir freuen uns sehr, dass Mavi Phoenix dabei ist. „Janet Jackson“, die neue Platte und aktuelle Nummer 1 der FM4 Charts, wird auch im Repertoire sein, eh klar. Hier noch eine kurze Anleitung zur Vertiefung der „Aventura“-Bewegungen.

Rote Sonne, München

1.12.2017, ab 23:00

LIVE

MAVI PHOENIX

DJs

FUNCTIONIST (FM4 Unlimited)

KRISTIAN DAVIDEK (FM4 Davidecks)

P-T2 (Rote Sonne)

Eintritt: 10€

3x2 Tickets zu gewinnen

In Mavi Phoenix’ Video zu „Aventura“ kommen Schlangen vor. Wie kamen sie dorthin?

a) durch einen Aufruf via Twitter

b) über ein Anzeigenportal für Neu- und Gebrauchtwaren

c) durch die Hintertür

Euren Tipp schickt ihr bitte bis zum 30. Dezember, 10 Uhr, an game.fm4@orf.at. Die GewinnerInnen werden per Mail verständigt.