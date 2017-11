Brand New!

Die Neuvorstellungen der Woche: Hey Elbow - „Quest“ | Molly - „Glimpse“ | Mynth - „Smog“ | Tune-Yards - „Look At Your Hands“

Hey Elbow - „Quest“

Mit seinem ersten Album ist das aus Malmö stammende Trio Hey Elbow noch ein wenig unter dem Radar geflogen - das wird sich jetzt ändern. Schon bald soll das zweite Album der Gruppe erscheinen, mit der ersten Vorabsingle haben Hey Elbow schon einmal einen rätselhaften Hit gebastelt: Kunstvoll verschachtelter Synth-Pop und Ambient, vertrackter Jazz und Witch House. Gruselig, verwirrend, seltsam, erhebend - und doch supercatchy.

Molly - „Glimpse“

Das ist auch mal etwas Neues: ein Shoegaze-Duo aus Innsbruck. Lars Andersson und Phillip Dornauer bewegen sich mit ihrem Projekt Molly in der Nachbarschaft von Bands wie Sigur Ros, Mogwai oder Slowdive - machen aber doch ihr eigenes Ding. Verhallt, vernebelt, magisch, groß. Molly singen von den schönen Gesichtern der Jugend und vom unaufhaltsamen Verfall: “Pretty faces will all disappear in a glimpse, a glimpse of time and space”.

Mynth - „Smog“

Gerade ist unter dem Titel “Parallels” das zweite Album des österreichischen Duos Mynth erschienen, die aktuelle Single ist wieder ein toll verbogenes Stück Synthie-Pop geworden, im besten Sinne. “Smog” startet langsam, verschleppt, macht fast mulmig, hebt dann im Refrain richtig ab und bewegt sich Richtung quecksilbrigen R’n’B. Wunderliche Mischung, Überhit.

Tune-Yards - „Look At Your Hands“

Die amerikanische Musikerin Merril Garbus hat ebenfalls ein neues Album ihres Projekts Tune-Yards am Start: “I can feel you creep into my private life” wird Anfang 2018 erscheinen, mit der ersten Single daraus wird wieder einmal die ganze bunte Wundertüte durchgeschüttelt. Electropop und Disco, geschichtete Vocals und Kinderliedmelodien - und politische Message. Funky Postpunk, ein Tanz für die Revolution.