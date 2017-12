Tag 2: Tageslichtlampe

Ein Adventkalender des Glücks: Wir testen jeden Tag eine Strategie, um zum Glück zu finden. Heute haben wir uns eine Tageslichtlampe auf den Tisch gestellt, um unser Gehirn darüber hinweg zu täuschen, dass es Winter und dunkel ist. Aber zurück auf Anfang.

Von Claus Diwisch

Wenn der alljährliche Einbruch kommt, der Blick aus dem Fenster grau und die Tage kurz sind, dann starten wir unseren Selbstoptimierungssuchlauf und machen oft seltsame Dinge.

Tageslichtlampen aus dem Lebensmitteldiskonter gehören eindeutig zu den eher seltsamen Dingen. Ganz geht die Idee für mich noch nicht auf - ich soll in ein Licht schauen, das das Spektrum des Sonnenlichts imitiert, um mich durch den düsteren Winter zu bringen. Verlockend ist die Idee schon, wenn es wirklich so einfach ist, aber mir wäre ein Spaziergang mit Freunden trotzdem lieber als um 100€ ein Gerät zu kaufen, vor dem ich dann in Einsamkeit sitze und mich bestrahlen lasse. Mir kommt vor, man hat sich schon so sehr an diese Produkte gewöhnt, dass man gar nicht merkt, wie seltsam das eigentlich ist.

Aber funktioniert es?

Die Tageslichttherapie ist eine anerkannte und wirksame Therapieform bei saisonalen Depressionen. Man bekommt eine Tageslichtlampe von seinem Arzt verschrieben. Nach dem Aufwachen am Morgen sollte man sich in unmittelbarer Nähe zur Lampe befinden, ohne direkt hinein zu sehen.

Prof. Mag. Karl Albert Fischer vom österreichischen Institut für Licht und Farbe betont im Interview aber, dass das, was im Handel unter Tageslichtlampen verkauft wird, alles und nichts sein kann. Es gibt keine einheitlichen Standards und die meisten Produkte auf dem Markt haben einen zu hohen Blaulichtanteil, was sogar negative Wirkungen haben kann.

Wo ist denn das Glück?

Die Frage, die wir uns hier im Happy End Kalender auch stellen, ist, was wir uns wirklich von diversen Glücksversprechen erwarten können. Egal, ob wir unsere Selbstoptimierung mit Sport, Esoterik oder woanders vorantreiben wollen – irgendwie bleibt ein fahler Beigeschmack von Zwang hängen - Optimierungszwang. Und es klingt nach einem weiteren Möchtesofuckinggern – nämlich Sommer und nicht Winter Haben-Wollen. Stellt euch 50 Lampen ins Zimmer, ich sag euch, es ist deshalb nicht mehr Sommer.

Überhaupt, dass wir unsere Glücksstrategien miteinander vergleichen, optimieren bis zum Umfallen, in eine Lampe schauen anstatt hinaus ins Tageslicht zu gehen – das ist eher absurd. Die richtige Tageslichtlampe richtig eingesetzt kann bestimmt helfen in manchen Fällen. Aber bitte verwechselt das nicht mit Glück.

