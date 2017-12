Das FM4 Geburtstagsfest 2018

Love, Peace and Party. Am 20. Jänner feiert FM4 Geburtstag in der Ottakringer Brauerei. Mit den Beatsteaks, Kettcar, Dan Croll, Mine & Fatoni, Leyya, Superorganism und vielen mehr. Schau doch vorbei! Hier gibt´s alle Infos zum Line-Up und zum Vorverkauf.

FM4 Geburtstagsfest Mein Fest, dein Fest, unser Fest!

Am Samstag, den 20. Jänner 2018, in der Ottakringer Brauerei in Wien. Beginn & Einlass: 20:00 Uhr FAQ

Was es sonst noch zum FM4 Geburtstagsfest zu wissen gibt. Alle Stories im Überblick

Der Jänner ist ja partytechnisch gesehen eher etwas mau - wie gut, dass FM4, der Sender eures Vertrauens, an einem grauen Jännertag gegründet wurde und mit seinem Geburtstagsfest Abhilfe schafft. Drinnen kuscheln statt draußen frieren - das ist die Devise der Geburtstagsparty. In der Ottakringer Brauerei treffen internationale Acts auf heimische Bands, HipHop auf Rock’n’Roll, Singer/Songwriter auf Livebands, die alle Partygäste ins Schwitzen bringen - das Line-Up ist knallbunt.

Das Line-Up vom FM4 Geburtstagsfest

Klick dich durch die Bands

zurück von weiter





Da muss ich erstmal eine Nacht drüber feiern...

Die Bands spielen auf insgesamt drei Floors, im Wohnzimmer, im Keller und im Badezimmer - dem FM4 Indiekiste Floor. Die Ottakringer Brauerei ist groß - aber es können leider nicht alle Partygäste auf nur einem einzigen Floor sein. Deshalb gilt der Grundsatz „First come, first served“. Bitte habt Geduld beim Rein- und Rausgehen zwischen den Räumen. Es kann vorkommen, dass einzelne Floors vorübergehend gesperrt werden müssen, um diese nicht zu überfüllen und um eure Sicherheit zu gewährleisten.

Die Headliner 2018 sind Kettcar und die Beatsteaks. Sie werden gleichzeitig auftreten - überlegt also schon im Vorhinein, welche der beiden Bands ihr sehen wollt. Sollten beide großen Floors voll sein, müsst ihr aber nicht im Kalten draußen stehen - ihr habt immer ausreichend Platz in der Ottakringer Brauerei. Mehr dazu in unseren FAQ.

Tickets

Falls ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt - greift schnell zu, bevor die Party ausverkauft ist. Tickets für das FM4 Geburtstagsfest kosten 32 Euro (zzgl. Gebühren) und gibt es ab sofort bei folgenden Vorverkaufsstellen:

