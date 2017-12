Die FM4 Charts vom 2.12.2017

Portugal- The Man erklimmt mit „Live in the Moment“ Platz 1 der FM4 Charts.

Portugal. The Man bringt mit „Live in the Moment“ den Sommer zurück, zumindest im Video. Vielleicht ist das der Grund, warum er am ersten winterlichen Wochenende des Jahres auf Platz 1 der FM4 Charts steht? Vielleicht aber auch nur, weil es ein sehr guter Song ist.

Auf jeden Fall verdrängt Portugal. The Man Mavie Phoenix auf Platz 2 und für Franz Ferdinand ist’s im wortwörtlichen Sinne vorbei mit „Always Ascending“. Sie stagnieren auf dem dritten Platz.

Der höchste Neueinstieg kommt diese Woche von Holly Mirande ft. Kyp Malone - „Exquisite“ af Platz 10.

Und wer nächste Woche am höchsten in die FM4 Charts einsteigt bestimmt du!