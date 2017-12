Wenn man vom Teufel rappt

Auf seiner neuen Platte widmet sich Big K.R.I.T., ewiges Talent des traditionsverbundenen Südstaaten-Rap, auch spirituellen Themen. Der HipHop-Lesekreis hat den Song „Keep the devil Off“ besprochen.

Von Stefan „Trishes“ Trischler

Gewisse Dinge ändern sich nicht: Schon als wir Big K.R.I.T. hier das letzte Mal besprochen haben, ging es um ähnliche Themen: Die Suche nach einem außerirdischen Utopia etwa, die den Rapper/Produzenten aus Mississippi mit Afrofuturisten wie Sun Ra, Pharoahe Sanders oder Outkast verbindet. Gleichzeitig ist K.R.I.T. aber - Stichwort Outkast - sehr stark im Sound des klassischen Southern Rap verwurzelt. Obwohl seine Heimatstadt je rund vier Fahrstunden von den Metropolen Atlanta, Memphis oder New Orleans entfernt liegt (von Houston ganz zu schweigen), haben ihn die dortigen Helden offensichtlich stark geprägt.

Mehr Lyrics: Der FM4 HipHop-Lesekreis zum Nachlesen oder als Podcast.

Auf dem neuen Doppel-Album „4eva Is a Mighty Long Time“ gibt es dementsprechend die volle Portion Country Rap zu hören - und auch personell gibt es prominente Verknüpfungen: Mannie Fresh, der Architekt des New Orleans-Sounds, hat mitproduziert. Auf „Ride Wit Me“ trifft ein Organized Noise-Beat auf Gastverse von UGK und auf „Get Up 2 Come Down“ reichen Sleepy Brown und CeeLo das Mikro weiter - letzterer sogar mit einem raren Rap-Vers. Bevor er mit der ultimativen Schleich Dich-Hymne zum Superstar wurde, war CeeLo ja bekanntlich Teil des Goodie Mob.

Mit dieser Gruppe aus Atlanta verbindet Big K.R.I.T. auch ein natürlicher Zugang zu Spiritualität, die nicht unbedingt an spezielle Kirchen oder Religionen gebunden, sondern eher nach innen gewandt ist. Im Song „Keep the devil Off“ manifestiert sich das zum Beispiel im Bestreben, den Versuchungen des Bösen zu widerstehen.

Der FM4 HipHop-Lesekreis mit Mahdi Rahimi, Ole Weinreich und meiner Wenigkeit hat darüber gesprochen, es wurden auch Namen wie Juvenile, John Coltrane oder Kendrick Lamar erwähnt: