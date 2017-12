Tarantino soll den nächsten Star Trek Film drehen

Der Regisseur hat darauf bestanden, dass das nächste Star-Trek-Movie R-Rated sein soll – also nichts für Kinder.

Aufregende Neuigkeiten aus Hollywood! Wie deadline.com berichtet, hat Quentin Tarantino Anfang der Woche bei Producer JJ Abrams und Paramount vorgesprochen und seine Idee für einen Star Trek Film vorgestellt. Scheinbar hat der Pitch gefallen, denn schon gestern gab es dafür ein stundenlanges Meeting in einem writer’s room, wo Tarantino mit mehreren DrehbuchautorInnen seine Ideen diskutiert hat. Kommt das Projekt zustande, führt Tarantino Regie und Abrams produziert.

Derzeit wird Mark L. Smith als Schreiber mit den besten Chancen gehandelt, für Star Trek an Tarantinos Seite zu arbeiten. Smith hat unter anderem „The Revenant“ geschrieben, das ist der Film, in dem sich Leonardo DiCaprio also verweundeter Trapper durch schneebedeckte Berge schleppt und für den er endlich einen Oscar bekommen hat.

Nix für Kinder

Tarantino hat außerdem beim Pitchen darauf bestanden, dass der Film „R-Rated“ sein soll – das heißt Jugendliche unter 17 dürfen ihn nur in Begleitung von Erwachsenen sehen. Abrams und Paramount haben dem angeblich schon zugestimmt. Was gewagt ist, denn solche Multimillionen-Dollar-Produktionen achten üblicherweise darauf, dass der Film zumindestens ab 13 freigegeben ist – um ein möglichst breites Publikum anzusprechen.

R-Rating bekommen in den USA vor allem Filme, die entweder andauernde oder heftige Gewalt zeigen und/oder in denen Sex und Nacktheit vorkommen. Fans fantasieren schon, wie Tarantino mit dem sonst so familienfreundlichen Star Trek-Franchise hingeht, where no muthafuckin’ man has gone before, wie Pia Reiser im dieswöchigen Filmflimmern schreibt.