Garantiert das schrägste Musikvideo, das ihr diese Woche gesehen habt

Vladimir Cauchemar - „Aulos“ aus dem Hause Ed Banger Records.

Von Jan Hestmann

Ein Herr im mittleren Alter, gekleidet in Erdtönen, zückt seine Flöte. Bieder? Im Gegenteil. Was folgt, gehört zu den skurrilsten und schönsten Dingen, die ihr diese Woche auf Youtube gesehen haben werdet.

Dass hier das französische (auf elektronische Musik spezialisierte) Musiklabel Ed Banger Records seine Finger im Spiel hat, hat schon erahnen lassen, dass es hier um mehr geht.

Und während man sich noch denkt, was das für ein riesengroßer Blödsinn ist, und gleichzeitig über das Video staunt, in dem eigentlich alles perfekt ist (s/o Alice Kunisue), frisst sich der betörende Flötensound des Herrn Vladimir Cauchemar hartnäckig in die Gehörgänge. Erwischt!

Kann man die Woche besser abschließen? Vielleicht. Aber egal.