FM4-Auktionen für Licht ins Dunkel

Am 15. Dezember versteigern wir die Morningshow-Ping Pong-Mannschaft, ein FM4-Indiekiste-Abo, ein Wochenende im Schnee mit Heinz Reich und die TOP FM4 Wohnzimmergala mit Duscher & Gratzer, Voodoo Jürgens & Stefanie Sargnagel. Alles für einen guten Zweck. Steigere mit!

FM4 unterstützt im Rahmen von Licht ins Dunkel heuer P.I.L.O.T.. Das Projekt arbeitet mit Jugendlichen mit Behinderung und hilft ihnen, Schritt für Schritt, aus institutionalisierten Umgebungen wie Werkstätten heraus und hinein in einen Job, eine Ausbildung, eine eigene Wohnung, selbstbestimmte Mobilität (wir haben euch das Projekt P.I.L.O.T. hier schon genauer vorgestellt).

Der FM4 Auktionstag findet am 15. Dezember im Radio von der FM4 Morningshow bis zu Top FM4 statt. Gebote können via Telefon - 0800 226 996 - am 15. Dezember im Laufe der jeweiligen Sendung abgegeben werden.

Hier gibt es schon mal den genauen Zeitplan des FM4 Auktionstages für Licht ins Dunkel 2017.

Ping-Pong mit der FM4 Morning Show

wird versteigert in der FM4 Morning Show (6-10)

Ping Pong oder Tischtennis: wie man es nennt, ist der Morning Show ganz gleich, Hauptsache man kriegt den Ball mit dem Schläger über das Netz am grünen Tisch. Stuart Freeman, der auf seinen ausgedehnten Ländereien gerne Golf spielt, ist die kleineren Dimensionen beim Ping Pong einfach nicht gewöhnt und schlägt mitunter etwas zu energetisch zu; die videospielgeeichte Conny Lee dagegen ist quasi unschlagbar.

FM4

John Megills Ping-Pong-Performance ist stark von der begleitenden Musik abhängig (ein bisschen Soul ist immer gut); Dave Dempsey kennt die Geschichte des Tischtennis angefangen bei den Sumerern, tut sich aber schwer mit dem Aufschlag; und Alex Augustin gewinnt jedes Spiel, solange sie nur ihr lucky T-Shirt mit den tischtennisspielenden Pinguinen trägt. Wenn ihr gegen dieses einzigartige Team spielen wollt, dann steigert mit. Egal, wer gewinnt: wir versprechen jede Menge Spaß mit dem Morning-Show-Team!

Gespielt wird in Wien. Der Termin wird in Absprache mit allen Beteiligten vereinbart. Wir geben 3 mögliche Termine zur Auswahl.

Das FM4-Indiekiste-Abo

wird versteigert in FM4 Update (10-12)

Die FM4 Indiekiste ist die maßgeschneiderte Konzertreihe für Indie-LiebhaberInnen. Da hagelt es geradezu fantastische Acts wie Arcade Fire, Nick Cave, Editors, Awolnation, und und und! Für 12 Indiekiste-Konzerte eurer Wahl im Jahr 2018 könnt ihr jetzt Tickets ersteigern, und zwar gleich zwei pro Konzert – für euch selbst oder einen ganz besonders lieben Menschen.

Patrick Wally

Außer den oben genannten sind da noch Calexico, Glen Hansard, Wolf Alice und viele andere dabei, und es kommen ständig mehr Termine mit durchwegs höchstkarätigen Acts hinzu! Ob ihr euch für 1 Konzert pro Monat entscheidet oder in einem Monat 2 besucht und dafür ein andermal auslasst, bleibt euch überlassen. Aber heißer Tipp: es kommen ständig Konzerte dazu, also hebt euch von eurem Abo übers Jahr noch was auf, falls gerade im Dezember euer Lieblingsact dazukommen sollte!

Das FM4-Indiekiste-Abo ist personalisiert; du kannst es natürlich auch verschenken, aber nur in seiner Gesamtheit. Somit stehst entweder immer du oder immer der/die Beschenkte auf der Gästeliste (jeweils +1).

Ein Wochenende im Schnee mit Heinz Reich

wird versteigert in Connected (15-19)

Der passionierte Skifahrer unter den FM4-Moderatoren, Heinz Reich, ist dein Personal Guide für zwei Tage. Nicht irgendwo, sondern im winterlichen Lech-Zürs am Arlberg.

M.Knoll

Je nachdem ob du pisten- oder powdertauglich bist, führt er dich und deine Begleitung händchenhaltend zum perfekten Stemmbogen oder zum hoch geheimen Hang, wo du wie Neil Armstrong als erste/r deine Spuren in den jungfräulichen Kaltstaub setzt. Natürlich kannst du auch Snowboarden statt Skifahren!

Im Paket inkludiert sind 2 Tage für 2 Personen inklusive 2 Übernachtungen im Viersterne-Hotel, 2 Paar Leihski bzw. 2 Leihboards und 2 Tages-Skipässe sowie SkilehrerIn für 1 Tag. Dazu Heinz Reich als Personal Guide. Das Angebot ist zu konsumieren außerhalb der Hochsaison, d.h. im Zeitraum 7.1.-3.2. bzw. im März nach Absprache mit dem Hotel.

Die TOP FM4 Wohnzimmergala mit Duscher & Gratzer, Voodoo Jürgens & Stefanie Sargnagel

wird versteigert in Top FM4 (19-21)

Attitude, Oida: diese brandheiße Kombi gibt es nur bei uns einmalig zu ersteigern! Die FM4-Comedykönige Duscher & Gratzer hauen sich mit dem Voodoo Jürgens und der Stefanie Sargnagel auf ein Packl und kommen zu dir nachhause.

Wolfgang Bohusch / Goll / Christian Stipkovits

Wie in der Wiener Salontradition wird zur Ergötzung der Anwesenden musiziert, gelesen und Schmäh geführt: Duscher & Gratzer packen die Gitarre aus, intonieren gemeinsam mit Voodoo Jürgens Hits und Bestsellerautorin Stefanie Sargnagel liest ausgewählte Texte aus ihren Veröffentlichungen. Andere laden ihre FreundInnen zum Punschtrinken ein, aber wer hat schon eine Wohnzimmergala mit Stargästen zu bieten? Abendkleid und Smoking optional!

Gerne dürft ihr auch für die Firmenfeier mitsteigern, wir bitten aber zu beachten, dass eine kommerzielle Verwendung nicht erlaubt ist (so darf kein Eintritt verlangt oder mit der Veranstaltung Werbung gemacht werden). Der Termin wird in Absprache mit allen Beteiligten vereinbart.