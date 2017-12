No Problemo

Todor kennt den glücklichsten Menschen der Welt. Es ist egal, wo FF sich gerade befindet. Er hört nie auf zu lächeln.

Von Todor Ovtcharov

FF ist der glücklichste Mensch der Welt. FF ist ein obdachloser Rom aus Rumänien. Ich weiß nicht, was er in Wien sucht. Wahrscheinlich weiß er es selbst auch nicht. Es ist aber egal, wo FF sich gerade befindet. Er hört nie auf zu lächeln.

FF besitzt nichts und jeder Gegenstand, den er berührt, macht ihm Freude. Jedes Ding ist ein Schatz, größer als der Reichtum von König Salomon und Bill Gates zusammen. Ich beobachte ihn, wie er eine alte, orangene Eieruhr erforscht. Zuerst putzt er sie sorgfältig. Danach stellt er sie für ein weiches Ei ein. Er lauscht dem Ticken aufmerksam. Er betrachtet die Bewegungen des Zeigers, bis die Zeit abläuft.

Für FF hört sich das Klingeln am Ende wie paradiesische Glocken an. Als die Eieruhr zu Klingeln aufhört, putzt er sie noch einmal und stellt sie wieder ein; diesmal auf ein hartgekochtes Ei. Er warter diesmal länger. Er betrachtet den Küchenwecker sorgfältig und legt ihn an sein Ohr. Das regelmässige Ticken entspannt ihn.

Als der Wecker zu Klingeln beginnt, springt FF wieder auf. Ein Lächeln zeigt seine fehlenden Zähne. Nachdem er sich einige Male nacheinander das Klingeln der Eieruhr angehört hat, steckt er sie in seinen Sack. Der Sack hat ein Loch. Doch der Wecker kann es stopfen, ein oranger Flicken auf dem braunen Sack.

Nach einiger Zeit sehe ich FF mit einem alten Aufnahmegerät und einer Kassette in der Hand. Batterien hat er keine, doch FF ist das egal. Er drückt auf einen Knopf. Die Kassette bewegt sich nicht, doch FF hört unhörbare Musik. In seinem Gesicht sieht man Emotionen, als ob er durch die Musikgeschichte ginge.

Kurz darauf holt er einen Weihnachtsbaum aus Plastik hervor. Die Spitze ist kaputt und von sechs Zweigen sind nur drei übrig – einer auf der einen Seite und zwei auf der anderen. Das stört FF nicht. Er stellt den Weihnachtsbaum neben sein Bett in der Obdachlosennotschlafstelle, darunter zwei Gegenstände, die in Alufolie eingewickelt sind. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass es die Eieruhr und das Aufnahmegerät sind.

FF liegt auf dem Bett und betrachtet seinen Weihnachstbaum. In seinen Augen ist er schöner als alle Weihnachtsbäume dieser Welt, vom Times Square bis zum Roten Platz.

FF schläft ein und deckt sich nicht zu. Er deckt sich nie zu, wenn er schläft. Wie jeder Engel nutzt er dafür wahrscheinlich seine Flügel.