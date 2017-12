Verliebt, verheiratet, glücklich?

Viele sagen, der Hochzeitstag ist der glücklichste Tag im Leben. Wir haben bei jemandem nachgefragt, der schon mehr Hochzeitstage miterlebt hat als die meisten von uns: Marie Bleyer ist Hochzeitsfotografin. Und obwohl sie ihren Job liebt, sieht sie das mit dem Glück durchs Heiraten skeptisch.

Man sagt, der Hochzeitstag ist einer der glücklichsten überhaupt. Wie siehst du das?

Natürlich gibt es viele glückliche Momente auf einer Hochzeit. Ich persönlich finde es schön, dieses Glück auch zu sehen – in Form von unterschiedlichsten Emotionen. Es soll nicht nur darum gehen, dass die Deko schön drapiert ist und dass der Zeitplan genau eingehalten wird, sondern darum, mit den Liebsten zu feiern. Nicht: Der Hochzeitstag ist das Wichtigste und dahinter die Sintflut, es geht um mehr.

Was sind denn solche emotionalen Momente, die du magst?

Früher habe ich es nicht so gerne gemocht, bei der Agape die Gratulationen zu fotografieren. Mittlerweile finde ich diese Momente sehr schön. Ich stehe dann hinter dem Brautpaar und nach den vielen Jahren und den vielen Hochzeiten kenne ich diesen einen Moment, in dem die Umarmung sich löst und freudestrahlend das Brautpaar angeschaut wird. Und das ist der Moment, in dem ich versuche abzudrücken.

Marie Bleyer

Es muss jedes Paar selbst entscheiden was Glück, oder was dieser glücklichste Tag, für sie bedeutet.

Was macht das mit dir, immer mit glücklichen Menschen zu arbeiten?

Marie Bleyer

Unter der Woche habe ich meinen Alltag mit all den glücklichen und weniger glücklichen Momenten – so wie jeder andere auch. Aber am Wochenende gehört der Tag meinem Brautpaar. Meine Laune ist dann einfach nicht meine Privatlaune, sondern meine berufliche Laune. Die ist trotzdem authentisch, weil ich mich sehr auf das Paar freue, auf ihre Geschichte und den Tag. Und es ist ja nicht, wie viele behaupten, der glücklichste Tag des Lebens, an dem alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. An dem Tag schwingen ja ganz viele Emotionen mit. Es geht auch einiges schief an so einem Hochzeitstag. Und ich finde es wichtig, dass man sich dadurch dann nicht die Laune verderben lässt. Man sollte das große Ganze sehen und das ist einfach das Feiern und die Liebe.

Welche Rolle spielen bei einer Hochzeit eigentlich die Fotos?

Für mich ist es immer eine Herausforderung am Ende eine schöne Reportage abzuliefern. Wenn man dabei war, weiß man ja, was schiefgegangen ist. Am Ende sollen die Fotos aber das Gefühl vermitteln, dass alle glücklich waren, das Fest genossen und miteinander gefeiert haben. Ich glaube, das ist die Erinnerung, die jedes Brautpaar von seiner Hochzeit haben mag. Und ich versuche diese Erinnerung festzuhalten.

Glaubst du, gibt es auch Paare, die durch das Heiraten glücklicher werden?

Ja, das glaube ich schon. Für viele ist das der nächste Schritt, der die Beziehung festigt und offiziell macht. Das ist nach ein paar Jahren Beziehung noch einmal so eine Bestätigung: Ja, ich will dich noch immer und ich kann mir eine Zukunft mit dir vorstellen.

Marie Bleyer

Bei einer Hochzeit ist die Rede von „für immer“. Hast du auch manchmal Zweifel?

Ich nehme mir nicht heraus, über Paare zu urteilen, aber manchmal ist mein Gefühl nicht ganz so gut. Und es passiert auch immer wieder, dass sich Paare im Laufe der Planung so uneinig sind, dass die Hochzeit wieder abgesagt wird.

Und dann gibt es Paare, bei denen ich mir denke, die bleiben auf jeden Fall für den Rest unser aller Leben zusammen. Wenn ich dann erfahre, dass eines dieser Paare sich trennt, dann ist das schon sehr traurig für mich. Auch, weil ich dann ja etwas dokumentiert habe, was nicht für die Ewigkeit ist, sondern eher eine schmerzhafte Erinnerung wird.

Worum es eigentlich geht,

ist die Ehe danach.

Wie gehst du damit um, wenn sich ein Paar, das du begleitet hast, wieder scheiden lässt?

Das zeigt, dass dieser eine glücklichste Tag des Lebens nicht das ist, worauf man hinarbeiten sollte. Natürlich will man ein schönes Fest mit Freunden und Familie haben. Aber das worum es eigentlich geht, ist die Ehe danach. Und das ist in Wahrheit auch nur eine Beziehung – wie davor. Nur, dass es jetzt super öffentlich und mit Stempel beglaubigt ist, dass es jetzt eine festere Beziehung ist.