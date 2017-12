2017 on 45 - Die Party!

Alles, was das Jahr an Clubmusik hergegeben hat in einer Nacht in Innsbruck, Linz und Graz.

Wir sind dieses Jahr früh dran mit den Partys. Am Freitag, den 22. Dezember gibt’s – nur dieses eine Mal – die besten Clubtracks des Jahres in drei Venues mit jeder Menge DJs und DJ-Teams.

Linz / Spielplatz

Im Spielplatz in Linz treten Sofie Fatouretchi (Boiler Room) und Showhost DJ Functionist (FM4 Unlimited) an und werden von den Locals Rabo (Bosphorus Underground / WTF) und Alecid (Hausgemacht) unterstützt.

22. Dezember 2017 - Entry 5€ / ab 22 Uhr - Hier geht’s zum Facebook-Event

Graz / Postgarage

Die Postgarage in Graz wird mit Disco, House und Techno zerlegt von Kristian Davidek (FM4 Davidek), Etepetete (OG from Graz), Dizzy Womack (Discobelle) und Mosbee (Schwarzes Herz)

22. Dezember 2017 - Entry 10€ / ab 23 Uhr - Hier geht’s zum Facebook-Event

Innsbruck / Dachsbau

Der Dachsbau in Innsbruck bekommt eine Dosis R&B, Hip Hop und Artverwandtes mit Dalia Ahmed (FM4 Dalia’s Late Night Lemonade) und DJ Phekt (FM4 Tribe Vibes), Support kommt von DJ FU (Wax Wreckaz)

22. Dezember 2017 - Entry 5€ / ab 24 Uhr - Hier geht’s zum Facebook-Event

Mixes zum Aufwärmen und die große Radio-Show

Schon vor der großen Radio-Flagshipshow spielen wir ausgesuchte Mixes in FM4 Unlimited, La Boum de Luxe und in Davidecks. Am 30. Dezember schließlich landet das Mutterschiff: „FM4 2017 on 45 – a rundown of the best clubtracks of the year“ die größte Radiowerkschau Europas für Dancefloorproduktionen mit 13 Stunden Artists in the mix, mit Daniela Derntl und Kristian Davidek. Eine gute Silvestervorbereitung, finden wir.

Tickets gewinnen

Wir verlosen für jede der drei Locations 4x2 Tickets unter allen die uns folgende Frage möglichst richtig beantworten können:

Wieviele Spiegelblättchen kleben auf Kristian Devideks legendärem Spiegelkugelhelm?

Radio FM4

Deine Schätzung schick bitte bis Dienstag, 19. Dezember, 12 Uhr an game.fm4@orf.at. Bitte unbedingt auch deinen Namen und die gewünschte Location (Linz, Graz oder Innsbruck) angeben!