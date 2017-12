Brand New

Die Neuvorstellungen der Woche: Jorja Smith - „Where Did I Go“, MGMT - „When You Die“, Turbotito ft. Baby Alpaca - „Different“, Wombats - „Lemon To A Knife Fight“



Jorja Smith - „Where Did I Go“

Die englische Musikerin hat diesen Song auf ihrer EP schon vor einem Jahr veröffentlicht. Zu ihrem größten Fan und Supporter zählt Drake, der Jorja Smith als Sängerin auch für sein eigenes Album „More Life“ engagiert hat. Für alle Fans von Amy Winehouse, Lauryn Hill oder FKA Twigs.

MGMT - „When You Die“

Im Frühjahr 2018 soll das mit Hochspannung erwartete vierte Album der US-Rockband MGMT erscheinen. Die zweite Single „When You Die“ ist gewohnt zwischen psychedelisch und melodisch. Wenn auch der Text überrascht: “Go fuck yourself. You heard me right“, singen Andrew VanWyngarden und Ben Goldwasser während Girls-Darsteller Alex Karpovsky (Ray!) im dazugehörigen Video einen Zauberer mimt und durch (Alb)traumlandschaften fliegt.

Turbotito ft. Baby Alpaca - „Different“

Chris Kittrell lebt in Brooklyn und hat sein Folk-Projekt der Cuteness halber Baby Alpaca getauft. Sein Produzent heißt Filip Nikolic, kommt ursprünglich aus Serbien, lebt aber in L.A. und nennt sich Turbotito. Die Wahl der Namen mal bei Seite gelassen, auf „Different“ harmonieren die Vocals von Baby Alpaca und der elektronische Soundteppich perfekt miteinander.

Wombats - „Lemon To A Knife Fight“

Vor zehn Jahren lautete der Schlachtruf der Wombats noch „Let´s Dance To Joy Division“. Auf diesem Track widmen sie sich allerdings einem lynchesken Sprachbild, wie Wombats-Sänger Murph erzählt: Während einer Autofahrt auf dem Mulholland Drive gab es einen Streit. Ob er oder seine Freundin diesen Streit gewonnen hat, ist nicht überliefert, aber geblieben ist dieser schöne Indie-Song.