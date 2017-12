Ist Franzi heute da?

Über die Abwehr von Aggression im Club und die politische Komponente dahinter.

Von Kristian Davidek

Im Eingang des Wiener Clubs Grelle Forelle hängt eine schwarze Tafel mit Verhaltensregeln. Sie wurde im Sommer mit einem kleinen roten Schild ergänzt: „Ist Franzi heute da?“ ist ein Code, den Besucherinnen und Besucher, die sich belästigt oder bedroht fühlen, gegenüber dem Barpersonal nennen können. Dieser Code löst genau definierte Sicherheitsmechanismen aus. In Kombination mit Securities, die ihr Handwerk verstehen, soll so ein Umfeld geschaffen werden, in dem man die Nacht genießen kann.

Es gibt eine Maßnahme, die noch früher ansetzt und sehr wirksam ist: die politische Definition des Abends. Je klarer zum Beispiel Nulltoleranz gegenüber unangemessenem Verhalten im Vorfeld kommuniziert wird, desto sympathischer im Regelfall das Publikum. Trauen muss man sich halt und es ist davon auszugehen, dass Ansagen wie „no homophobia, no sexism, no racism, no discussion“ nicht an jedem Ort der Republik den gleichen Anklang finden.

Gerald VDH

Das Bewusstsein für Ungerechtigkeit funktioniert in beide Richtungen: Clubs, die Menschen diskriminieren, bekommen heute vergleichsweise schnell einen Boykott umgehängt. Das Werkzeug des Shitstorms entbindet uns aber nicht von der Wahrheitsfindung, denn die Vorverurteilung bleibt der wichtigste Nährboden für Ressentiments.

Discos, Clubs und Offspaces sind vermeintlich Orte, an denen man – schwülstig formuliert – „den Alltag hinter sich lassen kann“, sie sind hedonistisch, aber nie gänzlich unpolitisch. Bookings sind ebenso Teil der Gesamtaussage wie der Inhalt eines Flyers oder das Angebot, nach Franzi zu fragen.

FM4 blickt zurück aufs Clubjahr 2017

2017on45 - Die Party am 22.12.2017 - das Warm-Up dafür geht heute schon in DaviDecks (19-21 Uhr) los!

Womit sich VeranstalterInnen dieses Jahr sonst so beschäftigt haben, welche Clubs/Festivals man besuchen sollte und vor allem zu welcher Musik wir uns dieses Jahr am liebsten bewegt haben, das präsentieren wir euch am 30. Dezember bei „2017 on 45“ – dem Rundown der besten Clubtracks des Jahres.

Wir bereiten diese 13-Stunden-Sendung heuer mit einem früheren Rollout an Mixes vor; mit dabei sind FM4 Unlimited, La Boum de Luxe (kommende Woche) und Davidecks, heute, 16. Dezember 2017, (19-21 Uhr).

Auch die dazugehörigen Parties sind dieses Jahr früher, wir kommen am 22. Dezember nach Graz (Postgarage), Linz (Spielplatz) und nach Innsbruck (Dachsbau). Alle Infos zu den Parties findet ihr hier. Und das „Warm Up“ für diese Parties beginnt schon heute, 16. dezember 2017 - mit einem eigenen Mix in DaviDecks (19-21 Uhr) - und für 7 Tage dann zum Nahhören im FM4 Player.