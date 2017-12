FM4 Filmgeschichten mit Stuart Staples

Der Film und Filmmusik ist die zweite Leidenschaft des Tindersticks-Masterminds Stuart Staples.

Von Petra Erdmann

Zwei Jahre ist es her, dass die Tindersticks ihr letztes Album „The Waiting Room“ herausgebracht haben. In der Zwischenzeit war Band-Mastermind Stuart Staples nicht untätig – denn der Film ist nach der Musik die zweite große Leidenschaft des Briten mit der prägnanten Stimme.

So überraschte Staples bei der letzten Viennale mit seinem Debüt als Regisseur. Seine experimentelle Dokumentation “Minute Bodies: The Intimate World of F. Percy Smith” ist eine Hommage an den englischen Kino-Pionier der Zwanziger Jahre, F. Percy Smith.

Stuart Staples gilt auch als Haus- und Hofkomponist der französischen Meisterregisseurin Claire Denis. Seit zwanzig Jahren und nach sieben gemeinsamen Filmen hat der cinephile Tindersticks-Mann auch den Score zu ihrer neuen und schwungvollen Tragikomödie mit Juliette Binoche geliefert. Seit Freitag läuft „Un beau soleil intérieur - Meine Innere Sonne“ in unseren Kinos. Grund genug für Petra Erdmann, Stuart Staples für seine Filmgeschichten ins FM4 Studio zu bieten.

Im Gespräch mit Petra Erdmann teilt Stuart Staples seine Vorlieben für das britische Horror-Genre. In seiner Jugend haben ihn die legendären Produktionen der Hammer-Studios das Fürchten gelehrt. Das psychologische Grauen beherrscht für Staples im Kino niemand besser als Regisseur Nicolas Roeg („Don´t look now – Wenn die Gondeln Trauer tragen“, 1973). Auch Stuart Staples‘ Obsessionen für den deutschen Krautrock der Siebziger Jahre und sein Faible für das frühe Werk von Rainer Werner Fassbinder und Wim Wenders sind Thema in den FM4 Filmgeschichten.

