Live auf sechs Turntables

Die legendäre New Yorker DJ-Crew hat uns im Studio besucht und diverse HipHop-Meilensteine mit Scratches, Backspins und Beat Juggles neu zusammengesetzt.

Von Stefan „Trishes“ Trischler

Die X-Ecutioners sind Pioniere des Turntablism und haben dem Konzept, mit mehreren Plattenspielern Musik zu machen, ihren ganz eigenen New Yorker Stempel aufgedrückt. Sie nahmen mit X-Pressions das erste Album komplett mit Turntables auf und ließen sie später auch auf ungewöhnlichere Projekte an der Seite von etwa Mike Patton oder Linkin Park ein. Seit dem Tod ihres Gründungsmitglieds Roc Raida 2009 war die DJ-Crew aber lange Zeit in einer Art Schockzustand, lebte über den Planet verstreut und war eher mit Solo- oder Nebenprojekten beschäftigt. Im Laufe des letzten Jahres haben Rob Swift, Total Eclipse und DJ Precision wieder zusammengefunden und gastieren heute mit einer Scratch- und Mix-Show auf sechs Plattenspielern im Wiener Club SUB im fünften Bezirk. Davor haben sie bei uns im Studio eine Session aufgenommen, wo bekannte HipHop-Stücke aus verschiedenen Zeitaltern seziert und neu zusammengesetzt wurden.