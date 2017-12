Der erste Trailer zur Trump-Serie „Our Cartoon President“

Stephen Colbert produziert die animierte Satire-Serie, die ab Februar auf Showtime ausgestrahlt wird.

Von Jan Hestmann

Trump-Satire ist aus den US-Late-Night-Shows längst nicht mehr wegzudenken. Nun geht der „Late Show“-Host Stephen Colbert aber einen Schritt weiter. Er produziert seine eigene animierte Satire-Serie über den 45. Präsidenten der USA.

My new animated series Our Cartoon President (@CartoonPres) will premiere on Sunday, February 11 at 8 PM ET/PT on @Showtime, with a special online preview on January 28! Here’s an early look: https://t.co/lUGBjs4iQQ pic.twitter.com/JX10WIkZij