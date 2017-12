Die Aufdeckerin – Ab jetzt wird abgelenkt

Neue Regierung, neues Motto: Ab jetzt ist die Aufdeckerin die Zudeckerin. Elegante Ablenkung ist ihr neuer Wirkungsbereich.

Ihr könnt euch nicht vorstellen, was am Montag passiert ist. Nicht nur, dass eine türkis-blaue Regierung angelobt wurde und dass viele tausend Menschen auf dem Heldenplatz dagegen demonstriert haben. Nein, der 18.12.2017 hatte auch eine bahnbrechende Änderung meiner persönlichen Person zur Folge: Ich bin nicht mehr ich. Ich wurde transformiert.

Einer unfehlbaren Aufdeckerin gleich stehe ich am Montag im Maria-Theresien-Zimmer eingequetscht zwischen vielen Journalisten und Journalistinnen. Auch draußen in der kalten Wintersonne herrscht Gedränge, wo es das Platzverbot zulässt. Viele junge Menschen feiern jubelnd die neue Regierung. Arm in Arm mit den Ordnungsorganen tanzen sie Kreistänze um die riesigen Wasserwerfer. Oder sind es doch Ringkämpfe?

Die Aufdeckerin „Die Aufdeckerin“ wird gesprochen und geschrieben von Antonia Stabinger. Sie ist Kabarettistin, schreibt und spielt im Theaterkabarett-Duo Flüsterzweieck.

Unbemerkt wie eine Blindschleiche schummele ich mich derweilen im heiligen Angelobungszimmer in die erste Reihe der Kollegenschaft. Hier werde ich durch gnadenlose Zurufe herausfinden, wie ministrabel die neuen Ministerinnen und Minister tatsächlich sind.

Und siehe da, hier kommt schon das erste Gesicht: Herbert Kickl schleicht ins kaiserliche Zimmer. Investigativ rufe ich ihm zu: „Darf ich kurz Ihr Bargeld haben und in Ihr Handy schauen? So wie Sie das mit Flüchtlingen machen werden? Haben Sie heute schon mit Ihrem Freund, dem tschetschenischen Warlord Kadyrow telefoniert?“ Sogleich werde ich rücksichtslos von allen Seiten niedergepschtet. Überrumpelt verstumme ich.

Jetzt betritt Josef Moser den Raum. Unermüdlich tanze ich erneut auf der dünnen Schnur der Enthüllung. „Herr Moser, warum gelten Sie als parteifrei, wo Sie doch über ein Jahrzehnt den FPÖ-Parlamentsklub geleitet haben?“ Ein erneutes Pscht-Konzert übertönt meine enthüllende Frage. Ich bin außer mir: Herrscht neuerdings Frage-Verbot?

Österreichs Bundespräsident lässt einen hilflosen Blick über den Raum gleiten. Jemand schreit: „Zur Angelobung: Verteidigungsminister Marrrio Kunasek bitte!“ Die Miene des Bundespräsidenten erhellt sich. “Lunacek?“, echot er hoffnungsvoll. Auf die vorwurfsvollen Blicke aller setzt er leise nach: “Da hab’ ich mich wohl kurz ausgeblendet. Naja, stellen Sie sich vor, ich würde das hier alles realisieren…“ Gut hörbar erhebe ich meine Stimme: „Aber Herr Bundespräsident! Sie können doch nicht-" „Wer sind jetzt Sie?“ „Die FM4 Aufdeckerin!“ „Achso, na gut, dann werde ich Sie jetzt im Namen der Republik als FM4 Zudeckerin angeloben. Titel sag ich keinen dazu, damit keiner Minderwertigkeitskomplexe kriegt. Sagen’S einfach „Ich gelobe“ und gut is.“ Ich winde mich vor Wut. „Aber wenn ich gelobe...“ „Passt. Mahlzeit. Nächster bitte!“

Liebe Ohren, es ist also von oberster Stelle beschlossen. Von nun an werde ich also von allem ablenken, was von Interesse oder Relevanz ist. Denn ab jetzt gilt: Die Zudeckerin. Ihre Taktik: Schleierhaft. Ihr Ziel: Nebulös. Ihre Ablenkungsmethode: Brilliant.