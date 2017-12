Das Warten auf die U2

Bassem Binder-Sabha sitzt im Rollstuhl. Er erzählt wieso er auf den Fahrtendienst verzichtet und lieber mit Öffis fährt.

Von Ali Cem Deniz, Fotos von Clemens Fantur

In der Arbeit, beim Wohnen oder bei der Mobilität. Menschen mit Behinderungen haben ein Recht auf selbstbestimmtes Leben. Das Projekt P.I.L.O.T. des Elternvereins Integration Wien will das fördern.

Einer der beim Projekt mitmacht ist der 21-Jährige Bassem Binder-Sabha. In den letzten Monaten fährt er intensiv mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Wir haben ihn bei einer U-Bahn-Fahrt begleitet und seinen Alltag mit der Kamera festgehalten.

FM4 Licht ins Dunkel

Du kannst das Projekt mit deinen Spenden unterstüzten.

Alle Infos zu Spendenmöglichkeiten gibt’s auch auf lichtinsdunkel.ORF.at

Per Onlinebanking auf das Licht-ins-Dunkel-Konto mit dem Vermerk „FM4 Weihnachtsaktion“: IBAN: AT20 6000 0000 0237 6000 und die dazugehörige BIC: BAWAATWW

Telefonisch: Die A1 Spendenhotline lautet 0800 664 2412. Die Nummer ist ganzjährig und kostenlos aus ganz Österreich erreichbar. Jede/r, der oder die telefonisch eine Spendensumme bekanntgibt, kann diese auch sofort mit Kreditkarte bezahlen oder erhält in den Tagen danach einen Erlagschein zugesandt. Wenn Ihr im Ausland seid, lautet die Telefonnummer +43 1 246 60.

Per Erlagschein. Diese liegen in den meisten Postämtern und Geldinstituten auf. Bitte bei Verwendungszweck „FM4 Weihnachtsaktion“ angeben.

Gespendet werden kann natürlich auch jederzeit via Internet aus dem In- und Ausland, per Erlagschein, Telefon sowie Fax. Spenden an Licht ins Dunkel sind übrigens steuerlich absetzbar. Genaue Infos über die Spendenabsetzbarkeit gibt es hier.