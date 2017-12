Die FM4 Spielekammerl-Show in der frostigen Wildnis

Zur kalten Jahreszeit wurde eine Spielerweiterung, für das grafisch vielleicht schönste Spiel derzeit auf der PlayStation, veröffentlicht. In „Horizon: Zero Dawn – The Frozen Wilds“ besuchen wir in der FM4 Spielekammerlshow ab 17.00 Uhr die kalte, postapokalyptische Welt.

von Christian Stipkovits

Im März dieses Jahres wurde „Horizon: Zero Dawn“ mit großen Verkaufserfolg veröffentlicht. Über drei Millionen Exemplare wurden verkauft, die Story um die junge Jägerin in einer traurigen Zukunft wird in einer frostigen Welt fortgesetzt.

Sony

The Frozen Wilds

Obwohl die Landschaft in der Open World nun von Schnee und Eis bedeckt ist, wirkt das Spiel grafisch deswegen nicht langweilig. Das für PlayStation exklusiv veröffentlichte Spiel, wird nicht umsonst in der Community vor allem wegen der Grafik gelobt, auch die lineare Geschichte rund um die ehemalige Außenseiterin Aloy, wird mitreißend erzählt, und somit freuen wir uns in der Spielekammerl-Show herauszufinden, was es mit dem Dämon, der sich in einem rauchenden Berg aufhält – und der anscheinend die Maschinen gegen die wir kämpfen, stärker gemacht hat, auf sich hat.

Sony

Heute, Donnerstag 21.12.2017 ab 17.00 Uhr, folgen Gersin Livia Paya, unser Gast Lukas Widler und ich auf unserem FM4 Twitch Kanal in die Fußstapfen der mutigen Kriegerin, und wir werden im neuen „Zelda: Breath of the wild“ den höchsten - und kältesten - Berggipfel bezwingen.