Glücklich in der Gruppe singen

You’ve got the music in you - In einer Gruppe singen macht ziemlich sicher glücklich...



Von Zita Bereuter

Ich singe so lala.

Also nicht „lalala“ sondern mittelmäßig. Das heißt, wenn ich allein bin, singe ich sogar ziemlich gut. In einer Gruppe hingegen nicht so gern.

Das hat sich in diesem Sommer allerdings geändert.

Da war zuerst ein Vortrag von Stefan Sagmeister. Der Grafikdesigner hat sich in den letzten Jahren intensiv mit dem Glück auseinander gesetzt, hat selbst Drogen, Meditation und Therapie ausprobiert, daraus den Happyfilm gedreht und weltweit Hunderttausende in Museen mit seiner Happy-show und in Vorträgen beglückt.

Im Sommer hat er beim faq Bregenzerwald nochmal seine Glückserlebnisse und Erkenntnisse Revue passieren lassen.

Ganz wichtig für das Glück ...

Am Ende des Vortrags greift er einen Punkt heraus, der ein massiver Glücksfaktor sein soll: Singen in der Gruppe.

Bei ihm funktioniere das eigentlich immer, erzählt er danach.

Jedenfalls lässt er das Publikum karaokemäßig singen. Zur Melodie der Ode an die Freude singen wir Textzeilen wie „All my clients drive me crazy – never show no guts at all“.

Tatsächlich - ein Gutelaunebringer.

... Singen in der Gruppe ...

Dann hab ich das Glück allerdings nochmal gesteigert mit Sing dela Sing. Das ist das Berliner Duo Cem A. Süzer und Gunter Papperitz. Zwei Musiker, die dem Gruppensingen eine neue Dimension geben. Der eine spielt Klavier, der andere singt in ein Mikro und wir singen laut mit. Textprobleme gibt es keine - die Liedtexte sind an die Wand projiziert. Die Melodie der meisten Lieder kenne ich oder ich erahne sie ungefähr bis zum Liedende.

Fällt aber gar nicht weiter auf, weil zumindest einer richtig gut vorsingt.

... macht glücklich!

Von Weezer („Island in the sun“) zu Katrina and the Waves („Walking On Sunshine“) über Marteria („Kids“) zu den New Radiclas („You Get What You Give“ - siehe Foto).

Yeah!

Und plötzlich singen wir alle extrem gut!

Naja, jedenfalls extrem laut!

Vor allem aber extrem glücklich!

Und das Dauergrinsen hält auch noch über Stunden an.

Stefan Sagmeister hat Recht: Singen in der Gruppe macht glücklich!

(Und falls am 24. Dezember wer mit mir singen will - Nur zu - Auf meine Stimme könnt ihr zählen ...)