Best of FM4 Acoustic Sessions! Hallelujah!

Amanda Palmer singt ein Weihnachtsständchen.

Die Musikerin, Autorin und Ratgeberin für viele Lebenslagen ist regelmäßig in Österreich zu Gast. So auch 2017 als sie mit mit Edward Ka-Spel ein – natürlich ausverkauftes – Konzert gespielt hat. Immer wenn jemand in der FM4 Redaktion Amanda Palmer sagt oder hört, dann kommt die Gegenfrage: „Kannst du dich erinnern an die Session damals mit den Engelsflügerln?“ Amanda Palmer hat 2013 nämlich am Bösendorfer Piano im FM4 Akustik Studio Platz genommen um ihren Song „Want It Back“ zu performen. Die Fans aus der Redaktion durften sich mit Girlanden und Weihnachtsschmuck behängen und im Takt mitklatschen.

Best of FM4 Acoustic Sessions: 25.12. bis 29.12. in FM4 Connected (15-19 Uhr) mit Amanda Palmer, Milky Chance, Cigarettes After Sex, 5KHD, Austra u.a.

Als Zugabe hat sie auch ihr persönliches Lieblingslied von Leonard Cohen performt. „It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift.”

1984 auf Leonard Cohen´s Album „Various Positions“ veröffentlicht, zehn Jahre später ist die Gänsehaut-Version von Jeff Buckley auf seinem Album „Grace“ erscheinen. Die Rede ist von Hallelujah. Ein unkaputtbarer Song. Bei der FM4 Acoustic Session meinte Amanda Palmer: „Not yet totally overrated and overplayed. I hope!” Hat sie recht? Aber JA!

Schönes Wochenende und Frohe Weihnachten von Amanda Palmer und der FM4 Redaktion.