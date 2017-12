Macht Plattensammeln glücklich?

Über Glück zu sprechen hält er für zu esoterisch. Eine Sucht nach der Suche von Absurdem gibt er allerdings zu. Ist Dopamin in der schwarzen Scheibe versteckt?

Von Gersin Livia Paya

Im weitesten Sinne, gesteht Al Bird Sputnik fast, „ist es schon etwas wie ein Glücksmoment“, denn Glück konkret hält er für zu esoterisch. Und Al Bird wäre so etwas wie ein Esoteriker, im weitesten Sinne. Denn er sammelt, Platten. Und das nicht nur für sich sondern für die Allgemeinheit. Er hat eine Ausrede für sein, wie er es selbst bezeichnet „fast schon Zwangsneurose-artiges Messie-Verhalten“. Al Bird ist Betreiber der Kulturinitiative „Trash Rock Archives - Verein für österreichische Subkulturforschung“.

Er hat sich auf seltene österreichische Musik aus der Vergangenheit spezialisiert, jeder Kleinkünstler, jedes Musikstück und wenn es nur eine Platte davon gibt, soll in das Archiv. Einige unabhängig produzierte Tonträger, „die damals in verrauchten Spelunken“ produziert wurden, finden die Aufmerksamkeit vom Trash Rock Archiv.

Eine akribische Arbeit mit Fokus auf nichtkommerziellen Aufnahmen, die er ohne seinem Fundament, nämlich „der Sucht nach der Suche nach etwas Unbekanntem“ nicht machen könnte.

„Ich bin süchtig nach diesem Absurdem, nach dem Neuen, dass so viel Ungekanntes mit sich bringt“, beschreibt Al Bird.

Al Bird ist auch Veranstalter der monatlichen DJ-Party „ACCORDIA - 1. Österreichischer Schallplattenclub“ und Herausgeber der „Schnitzelbeat“-LP/CD-Compilation-Serie. Nächster DJ-Termin:

29.12.2017: ACCORDIA #56- „I’m Five Years Ahead Of My Time“ (Rhiz)