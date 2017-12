Best of FM4 Acoustic Sessions 2017

Eine feine Auswahl von FM4 Acoustic Sessions aus dem Jahr 2017, mit The Naked And Famous, Amanda Palmer, Cigarettes After Sex, Jordan Klassen und Milky Chance.

Im Laufe eines Jahres besuchen uns viele Musikerinnen und Musiker in den FM4 Studios in der Argentinierstraße in Wien. Einige von ihnen können wir auch davon überzeugen, uns akustische Versionen ihrer Lieder darzubieten.

Im Februar 2017 waren etwa The Naked And Famous bei uns zu Gast. Das neuseeländische Quintett hat den Strom gekappt und uns ein kleines, feines Akustikset gespielt.

Best of FM4 Acoustic Sessions: 25.12. bis 29.12. in FM4 Connected (15-19 Uhr) mit Amanda Palmer, Milky Chance, Cigarettes After Sex, 5KHD, Austra u.a.

"Die Songs klingen unverstärkt, in feiner Gitarrenbegleitung so ganz anders als das sehr elektronikverliebte, ausproduzierte Album „Simple Forms".“, hat FM4-Musikredakteurin Lisa Schneider damals über die Session geschrieben.

Über den Song „Higher", den uns The Naked And Famous als aufs Wesentliche heruntergebrochne Uptempo-Ballade dargeboten haben, sagt die Band: „It’s a very sad song, about pain and heartbreak, about ending something – but it’s framed in a typical The Naked And Famous kind of way, always euphoric. We love to juxtapose within our songs.“

Außerdem zu hören im ersten Teil unseres Best of FM4 Acoustic-Sessions 2017 am 25.12. 2017 in FM4 Connected: Amanda Palmer, Cigarettes After Sex, Jordan Klassen und Milky Chance: