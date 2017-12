Rewind 2017: Gedanken zum Jahresausklang

Wir haben Fink, Casper, die Beatsteaks und Kraftklub um ihren persönlichen und musikalischen Jahresrückblick gebeten.

Von Susi Ondrusova

In den letzten Tagen des Jahres geht es auf FM4 um Zusammenfassungen, Rückblicke und Erinnerungen an die vergangenen Monate, Wochen und Tage. Mit dem Exit Poll wollen wir von euren Highlights und Lowlights hören und mit der vierteiligen Serie FM4 Rewind wollen wir die Musiker sprechen lassen, die auf FM4 in diesem Jahr besonders oft zu hören waren.

Das Jahr von: Fink

Am Mittwoch 27.12. von 13-14 Uhr

Der britische Musiker der in Berlin lebt hat heuer gleich zwei Alben veröffentlicht. Das „Fink’s Sunday Night Blues Club“-Album ist im Frühling erschienen. Zwar unter dem Namen Fink aber mit anderen Musikern als mit den Hauptprotagonisten, die auf dem Album „Resurgam“, das im Herbst erschienen ist, zu hören sind. Die Österreich-Tour zum „Resurgam“-Album hat Fin Greenall auch ins Radiokulturhaus geführt. Die dort aufgenommene FM4 Radiosession wird am 1.Jänner auch als Neujahrskonzert auf FM4 ausgestrahlt. Fin Greenall verbringt seine Feiertage bei seiner Familie in England, die meiste Zeit des Jahres war er im Studio, in seinem eigenen in Berlin oder in London bei Flood, der beide Fink-Platten produziert hat. Sein zweites Zuhause heuer war der Tourbus, das rollende Wohn- und Schlafzimmer das ihn und seine Bandkollegen von Venue zu Venue gebracht hat. Auf Reisen hat Fin immer wieder Zeit gefunden die jeweiligen Städte zu erforschen und Plattengeschäfte besucht, um sich mit Vinyl einzudecken. In seiner Sendung stellt er seine Funde vor, spricht über Musikerinnen, die er live gesehen hat, die ihm Flood empfohlen hat, oder er stellt einen langgesuchten Track vor, den er erstmals als Schulkind im Radio in John Peels BBC-Sendung gehört hat.

Das Jahr von: Casper

Am Donnerstag am 28.12. 13-14 Uhr

Der deutsche Rapper hat sich Zeit genommen. Nichts überstürzen lautet die Devise bei Casper. Die Veröffentlichung seines Albums „Lang Lebe der Tod“ hat sich seit letztem Jahr immer wieder verzögert und verschoben. Es ist ein abgedroschenes Sprichwort, aber gut Ding braucht eben Weile! Seine Stadthallen-Show war Mitte November die „größte Einzelshow“ in Österreich. Er war gerührt und das Publikum auch. Seine Leidenschaft für Musik bringt Casper monatlich dazu, schöne Album-Empfehlungen auf seinem Instagram-Account zu veröffentlichen. Sein Talent für das gesprochene Wort zeigt er nicht nur mit seiner Musik sondern auch, indem er nun seine „geheime“ Leidenschaft fürs Moderieren beim Hosten dieser Radio-Stunde auf FM4 ausleben kann. Casper stellt sein Album des Jahres vor, erinnert sich an seine Lieblingskonzerte, erzählt über seinen Rap-Kollegen Cro, stellt eine Weltnummer von Iggy Pop vor und freut sich auf Euer Feedback, ob virtuell oder auf Tour, wenn er 2018 wieder Konzerte in Österreich spielt.

Das Jahr der Beatsteaks

Am Freitag am 29.12. 13-14 Uhr

2017 war ein großes Jahr für die Beatsteaks, denn sie haben Album Nummer acht veröffentlicht: „Yours“, eine Art Liebeserklärung, ein Mixtape, auf dem befreundete Musiker_innen zu hören sind: Deichkind, Farin Urlaub oder Jamie T. Mit „Yours“ verbeugen sich die Beatsteaks vor ihrer eigenen Vergangenheit. „Wir sind halt Musikfans“, meinte Arnim Teutoburg-Weiss. Als Band waren sie heuer schon auf Tour durch die Clubs und nächstes Jahr wird „Yours“ nochmal in Österreich präsentiert: beim Arena Openair im Juni oder am FM4 Geburtstagsfest im Jänner schon.

In seinem persönlichen Jahresrückblick erzählt Arnim Teutoburg-Weiß von jener Musik, die ihn in diesem Jahr begleitet hat. Vom Moment, als er das erste Mal Trettmann gehört hat, welchen George-Michael-Song er besonders liebt, dass er ein großer Fan von Mac De Marco oder den Young Fathers ist und warum ihm der Song „Call Me Maybe“ von Carly Rae Jepsen wichtig ist. Es fallen auch die Worte: „Wir sehen uns im Pit!“

Das Jahr von: Kraftklub

Am Samstag 30.12. 12-13 Uhr

„Bei welcher Band gehören weiße Polohemden, rote Hosenträger, schwarze Hosen und rote Collegejacken zu den Lieblingsoutfits?“ Diese Frage wurde erst vor kurzem von Günther Jauch in der Millionenshow gestellt. Besucher_innen vom FM4 Frequency Festival oder dem FM4 Überraschungskonzert hätten bei der Frage aufgelacht, sich über die 16.000 € Gewinn gefreut und damit gleich mal ihre Garderobe mit Kraftklub-Merch aufpimpen können.

Kraftklub haben heuer ihr drittes Album „Keine Nacht für Niemand“ veröffentlicht und natürlich Platz eins der deutschen Albumcharts erreicht und Bilderbuch die 1Live Krone in der Kategorie „Beste Band“ weggeschnappt. Wir verzeihen es ihnen und lassen die redseligen Jungs ihr Jahr musikalisch zusammenfassen: wir hören befreundete und liebgewonnene Bands, die die Band mit K für euch ausgesucht hat: Gurr, Faber, Von Wegen Lisbeth, Sxt, Trettmann und Bilderbuch natürlich!