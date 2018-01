FM4 Soundpark Session zum Jahresbeginn

Gleich zu Beginn des neuen Jahres laden wir zwei österreichische Bands ins altehrwürdige Studio2 ein: Molly und Lea Santee. Hier geht’s zum Gewinnspiel!

Von Christian Pausch

Am 10. Jänner öffnet der FM4 Soundpark seine Pforten und lädt ein zur exklusiven Session mit folgenden herausragenden Bands:

Molly

Gerade noch waren Molly aus Tirol unser Soundpark Act des Monats Dezember. Das neue Jahr fängt aber mindestens genauso gut an, wenn sie uns am 10. Jänner mit einem exklusiven Set beehren werden. Die fantastische Debüt-EP „Glimpse“ ist bestimmt mit dabei und es ist anzunehmen, dass wir uns auf ein Konzert in schönster Shoegaze-Manier freuen können.

Lea Santee

Hinter diesem Namen verstecken sich Songschreiberin und Sängerin Lea Stöger und Produzent Manuel Hosp. Bereits 2015 hat das elektronische Duo seine erste EP „Set this Fire“ veröffentlicht und war sofort in aller Munde. So erging es ihnen auch mit der zweiten EP „Venice“, die 2017 erschienen ist. Wir sind gespannt, welche Songs Lea Santee ins Studio2 mitbringen.

LIVE im Radio und im Video-Stream Die gesamte FM4 Soundpark Session mit Molly und Lea Santee wird live übertragen, am 10. Jänner ab 19 Uhr in der FM4 Homebase und auf fm4.orf.at im Video-Stream. Danach gibt es das Konzert sieben Tage wie gewohnt in Player und App zum Anhören.

Tickets gewinnen

Wer aber live vor Ort dabei sein mag, wenn Molly und Lea Santee im Studio2 aufgeigen, der*die hat hier und jetzt die Chance Tickets zu gewinnen. Für die FM4 Soundpark Session am 10. Jänner 2018 ab 19 Uhr (Tickets ab 18.30 Uhr) im Funkhaus Wien. Bitte beantworte uns folgende Frage:

Sowohl Molly als auch Lea Santee sind ein Duo. Ganz genau so (oder zumindest so ähnlich) wie Cher und ihr Ex-Ehemann es einst waren, als sie im Jahr 1965 zusammen den Hit „I got you babe“ gesungen haben. Wie lautet der Name von Chers Duett-Partner?

Die richtige Antwort und deinen Namen schicke bitte bis 9. Jänner, 12 Uhr, an game.fm4@orf.at! Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 15x2 Tickets.