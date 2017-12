ExitPoll: #Hashtag #Des #Jahres

Ihr habt abgestimmt im #fm4exitpoll

Klarer hätte das Ergebniss für den Hashtag des Jahres wohl nicht ausfallen können. Ihr habt euch mit haushohem Abstand für #metoo entschieden. Es war der Hashtag, der wohl am meisten in Bewegung gebracht hat im vergangenen Jahr und der Hashtag, der niemanden von uns kalt gelassen hat.

Auch FM4 Journalistinnen haben sich unter #metoo zu Wort gemeldet: Der Alltag von Musikjournalistinnen

Vollkommen zu Recht wurden die Frauen und Menschen, die durch #metoo auf tausende sexuelle Übergriffe aufmerksam machten, zu den Personen des Jahres im Time-Magazine gewählt. Trotz schrecklicher Ausgangssituation, ist diese Mobilisierung ein schönes Beispiel dafür, was das Internet positives bewirken kann. Respekt an alle, die so mutig und offen waren, sich an #metoo zu beteiligen.

Radio FM4

Top-Liste der beliebtesten Hashtags

1 - #metoo

2 - #covfefe

3 - #ibims

4 - #sauna

5 - #skifahren

6 - #Ehefueralle

7 - #love

8 - #tagx

9 - #vertraumirichmachdasöfter

Bester Film? Beste Location? Hashtag des Jahres? Alle Ergebnisse zum FM4 Exit Poll 2017 gibts ab 28. und 29. Dezember auf fm4.orf.at.