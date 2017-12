Jahresende Re-/Preview-Phoneout mit Thomas Weber und Amira Ben Saoud...

... über Nachhaltigkeit und Jugendkultur, aber auch Medien und Politik.

von Martin Blumenau

Kein Jahresrückblick auf 2017, auch keine Vorhersagen für 2018, sondern ein aktuelles Round-Up mit Menschen, denen ich in diesen Themenfeldern, also Jugendkultur, Demokratiepolitik, Medienpolitik, Musik und Fußball mein Vertrauen schenke.

Und das in zwei Teilen.

Letzte Woche waren das Florian Klenk, Chefredakteur des Falter, investigativer Journalist zum Thema Medien und Politik; Sigrid Maurer, Bildungsexpertin und ehemalige Grün-Abgeordnete zum Thema Bildung, ÖH und außerparlamentarische Opposition und Jakob Rosenberg, Chefredakteur des Ballesterer und Buchautor zum Thema österreichischer Fußball.

Diesmal am Telefon: Thomas Weber, Herausgeber des Biorama, Autor von Ein guter Tag hat 100 Punkte, zum Thema Nachhaltigkeit und Amira Ben Saoud, nach Lissabon gezogene, ehemalige Chefredakteurin The Gap zum Thema Popkultur, von #metoo bis zur Musik.

Amira hat auch die Jahrestracks ausgesucht: Sentah von Mina feat. Bryte, The Weekend von SZA und Spirit von J Hus. Hear you in 2018!